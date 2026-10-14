Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Yokuşta freni boşalan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Efeler'de yokuştan inerken freni boşalan otomobil takla attı; sürücü ile yolcu yaralanmadı, olay trafik ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yokuşta freni boşalan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 170 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 AJY 481 plakalı otomobil, 170 Sokak’tan ADÜ Varyant yoluna bağlanmak üzere yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı.

Hakimiyeti kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç savrularak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu şans eseri herhangi bir yara almadı.

Olayın gelişimi:

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede ekipler yönlendirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre araç öncesinde fren sorunu yaşadı ve yokuşta hızla ilerledi.

Takla atan otomobildeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı; olay yerinde paniğe yol açan durum, yaralanma olmadığı için daha hızlı kontrol altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, bölgede olası başka kazaları önlemek amacıyla güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını yönlendirdi. Maddi hasar gören araç çekiciyle kaldırılarak sokak yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedeni, teknik inceleme ile belirlenecek.

EFELER İLÇESİNDE FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

EFELER İLÇESİNDE FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı
images

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı
images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor