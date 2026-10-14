Yokuşta freni boşalan otomobil takla attı, sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Kaza yerinde yaşananlar:

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 170 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 AJY 481 plakalı otomobil, 170 Sokak’tan ADÜ Varyant yoluna bağlanmak üzere yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı.

Hakimiyeti kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç savrularak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu şans eseri herhangi bir yara almadı.

Olayın gelişimi:

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede ekipler yönlendirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre araç öncesinde fren sorunu yaşadı ve yokuşta hızla ilerledi.

Takla atan otomobildeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı; olay yerinde paniğe yol açan durum, yaralanma olmadığı için daha hızlı kontrol altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, bölgede olası başka kazaları önlemek amacıyla güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını yönlendirdi. Maddi hasar gören araç çekiciyle kaldırılarak sokak yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedeni, teknik inceleme ile belirlenecek.

EFELER İLÇESİNDE FRENİ TUTMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI