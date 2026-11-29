İstanbul büyükçekmece'de iş makinesi devrildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde bir iş makinesi yokuş aşağı seyir halindeyken devrildi. Olay, Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen iş makinesinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve makine devrildi. Olayla ilgili ilk belirlemeler, kazanın sürücünün kontrol kaybı sonucu gerçekleştiği yönünde.

Hasar, yaralanma ve inceleme:

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi; ancak iş makinesi üzerinde hasar oluştu. Olayın ardından yetkililer bölgeye gelerek inceleme başlattı ve kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bölgedeki müdahaleler sırasında trafik akışı kısa süreli düzenlemelere tabi tutuldu ve yetkililer yaşanan olayın nedenlerini tespit etmek için çalışıyor.

İSTANBUL'UN BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE YOKUŞ AŞAĞI SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ.