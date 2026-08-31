Dolar 48,2480 +0,04%
Euro 56,0655 +0,35%
Bist 14.364,11 -1,89%
Altın Gram 6.953,14 -1,05%
EUR/USD 1,1617 +0,26%
Brent Petrol 88,23 +2,45%
--°

Yokuştan inen kamyonetin zincirleme çarpışması: Başakşehir'de bir kişi yaralandı

Başakşehir'de yokuştan inen kamyonetin duramayarak trafik ışıklarındaki 4 araca çarpması sonucu, tır ile kamyonet arasında sıkışan 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yokuştan inen kamyonetin zincirleme çarpışması: Başakşehir'de bir kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Seki Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 13.30 sıralarında yokuştan inen bir kamyonet, hızını alamayarak trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir araç, kamyonetin çarptığı tırın altına girerken, araçta bulunan bir kişi tır ile kamyonet arasında sıkıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin korna çalarak yokuştan inip kontrolünü kaybettiği ve trafik ışıklarındaki araçların arasına daldığı görülüyor. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Başakşehir&#039;de yokuştan inen kamyonet, 4 araca çarptı... Dehşet anları kamerada

Başakşehir'de yokuştan inen kamyonet, 4 araca çarptı... Dehşet anları kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tecirli kavşağında trafik kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüld...
images

Bayramiç'te rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına geniş çaplı müdahale
images

Eski futbol kulübü başkanı ve tartışmalı isim Oral Çelik hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı