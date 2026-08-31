Yokuştan inen kamyonetin zincirleme çarpışması: Başakşehir'de bir kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Seki Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 13.30 sıralarında yokuştan inen bir kamyonet, hızını alamayarak trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle bir araç, kamyonetin çarptığı tırın altına girerken, araçta bulunan bir kişi tır ile kamyonet arasında sıkıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin korna çalarak yokuştan inip kontrolünü kaybettiği ve trafik ışıklarındaki araçların arasına daldığı görülüyor. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Başakşehir'de yokuştan inen kamyonet, 4 araca çarptı... Dehşet anları kamerada