Yol Arkadaşın Burada’dan ilk mezunlar: mentörlükle sipariş ve ciroda hızlı yükseliş

Programın kapsamı ve katılımcı profili:

Eylül 2025’te başlayan "Yol Arkadaşın Burada" programının ilk dönemi, Hepsiburada ve KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin ve KAGİDER mentör ağındaki deneyimli isimlerle yürütülen bire bir mentörlüğün tamamlanmasıyla sona erdi. Program kapsamında 23 farklı alanda toplam 52 saat eğitim verildi ve 1.000’i aşkın girişimci kadına ulaşıldı.

Türkiye genelinde İstanbul’dan Ordu’ya, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar 39 şehirden katılımcılar yer alırken, program Türkiye dışından Hollanda, ABD, Kanada ve İspanya’dan kadın girişimcileri de buluşturdu. Katılımcıların yaklaşık %70’ini 25–45 yaş aralığındaki kadınlar oluşturdu.

Eğitim, mentörlük ve ölçülen sonuçlar:

Eğitim döneminin ardından belirlenen 25 girişimci, KAGİDER mentör ağındaki deneyimli kadın girişimcilerle eşleştirilerek altı ay süren bire bir mentörlük aldı. KAGİDER Mentor Hub üzerinden yürütülen bu dönemde girişimciler kendi işlerinin ihtiyaçlarına yönelik yönlendirme ve uygulama desteği aldı.

Programın etkileri sayısal olarak da görülüyor: katılımcıların yüzde 66’sı eğitimlerin ardından yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etti. Ürün görsellerini yenileyenlerin oranı yüzde 50’den fazla, video içerik üretmeye başlayanların oranı ise yüzde 46 oldu. İş sonuçlarında ise sipariş sayılarında yüzde 70’e yakın artış ve ciroda yüzde 42 büyüme kaydedildi. Katılımcıların yüzde 83’ü işini büyütme konusundaki özgüveninin arttığını belirtirken program memnuniyeti yüzde 90’ın üzerinde ölçüldü.

İş birliği, mentörlüğün değeri ve gelecek planları:

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz programın önemini şu sözlerle özetledi: "Kadın girişimciliğini desteklediğimiz yaklaşık 10 yıllık yolculuğumuz bize çok önemli bir şey öğretti. Bir girişimcinin işini kurmasına destek olmak kadar, değişen ihtiyaçlarında yanında kalabilmek de önemli. E-ticaret çok hızlı dönüşüyor; bugün bir girişimcinin yapay zekadan içerik üretimine, finansal okuryazarlıktan marka iletişimine kadar çok farklı alanlarda kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Yol Arkadaşın Burada’yı, tam da bu değişime birlikte ayak uydurabileceğimiz yaşayan bir gelişim programı olarak tasarladık. Programın sonunda bizim için en değerli kazanım, eğitimlerin ötesine geçen bir öğrenme ve dayanışma alanı oluşturabilmek oldu. KAGİDER’in deneyimi ve güçlü mentör ağı sayesinde girişimci kadınları karşılaştıkları soruları paylaşabilecekleri deneyimli yol arkadaşlarıyla buluşturduk. Programın ilkini tamamlarken elde ettiğimiz deneyim ve içgörüleri programın bundan sonraki aşamaları için kullanmayı hedefliyoruz. Girişimci kadınları dinlemeye, ihtiyaçları değiştikçe programın içeriğini de onlarla birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Hepsiburada olarak hedefimiz, işlerini büyütürken ihtiyaç duydukları her yeni adımda yanlarında olabilmek. ‘Yol Arkadaşın Burada’ isminin bizim için karşılığı da tam olarak bu."

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Neşecan Çekici de mentörlüğün etkisini vurgulayarak, "Kadın girişimciler için bilgi kadar deneyim paylaşımı ve destek de önemli. ‘Yol Arkadaşın Burada’ programında eğitimlerin ardından başlayan mentorluk sürecinde girişimci kadınları deneyimli iş insanlarıyla buluşturduk. Kendi işlerine dair karşılaştıkları konuları birlikte değerlendirdiler, deneyimlerini paylaştılar. Program boyunca bir kez daha gördük ki doğru bir yol arkadaşlığı, girişimcilerin kendilerine ve işlerine daha güvenle bakmalarına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeynephan Gemicioğlu ise süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Hepsiburada iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Yol Arkadaşın Burada’ programında, Nisan ayından bu yana KAGİDER Mentor Hub’daki mentorlarımız 25 kadın girişimci ve 5 kooperatifle bire bir çalıştı. Yaptığımız ölçümde katılımcılarımızın yüzde 57’sinin hedeflerine ulaştığını, yaklaşık yüzde 32’si ise hedeflerinin de ötesine geçtiğini belirtti. Bu süreç bize mentorluk ilişkisinin iki taraf için de değerli bir öğrenme alanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Program sona erse de KAGİDER olarak girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz".

Programın ilk etabı, eğitim ve mentörlük kombinasyonunun girişimci kadınların dijital yetkinliklerini güçlendirdiğini ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağladığını ortaya koydu. Hepsiburada ve KAGİDER, elde edilen içgörülerle programı geliştirmeye ve yeni katılımcılar için benzer destek modelleri sunmaya devam edeceklerini belirtiyorlar.

HEPSİBURADA VE KAGİDER İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN "YOL ARKADAŞIN BURADA" PROGRAMININ İLKİ TAMAMLANDI. (PROGRAMIN KATILIMCILARI)