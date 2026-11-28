Zigana geçidinde kayalar yolu kapattı:

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Zigana Dağının Köstere mevkiinde bu sabah yamaçtan kopan dev kayalar yola yuvarlandı ve çift şeritli ulaşımı engelledi. Olay sırasında yolda araç bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

Heyelan sonucu çift şeritli yolun Gümüşhane istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kapanma nedeniyle araçların geçişi, emniyet önlemleri altında karşı şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Trafik düzenlemesi ve tonajlı araçların durumu:

Eski güzergah, Yeni Zigana Tüneli'ni kullanması yasak olan tonajlı ve tehlikeli madde taşıyan araçlar tarafından tercih edildiği için kapanma, bu araç grubu açısından ilave riskler ve lojistik sıkıntılar yaratıyor. Şu an için trafik akışı kontrollü olarak devam etse de yetkililerin güzergah güvenliğini sağlamak ve araç trafiğini düzenlemek için çalışmaları sürüyor.

Olası nedenler ve alınması gereken önlemler:

Yamaç düşmelerinde genellikle zemin koşulları, yağış, don‑çözülme ve kayaç yapısındaki ayrışma etkili oluyor; ancak olayla ilgili resmi teknik inceleme henüz açıklanmadı. Benzer risklerin tekrarlanmaması için karayolları ve ilgili birimlerin bölgeyi inceleyerek temizleme, bariyer ve uyarı çalışmaları yapması, alternatif güzergâh düzenlemeleriyle sürücülerin bilgilendirilmesi önem taşıyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ilerleyen saatlerde yolun açılmasına yönelik müdahalelerin nasıl ilerlediğiyle ilgili resmi açıklamalar beklenecek.

GÜMÜŞHANE'NİN TORUL İLÇESİNDEKİ ZİGANA DAĞI'NDA YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYALAR YOLA YUVARLANARAK ÇİFT ŞERİTLİ YOLU ULAŞIMA KAPATTI. OLAY SIRASINDA YOLDA ARAÇ BULUNMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.