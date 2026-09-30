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Yol kenarı bariyeri can kurtardı: Alaca'da 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı; hayati tehlikeleri yok.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yol kenarı bariyeri can kurtardı: Alaca'da 5 kişi yaralandı

Yol kenarı bariyeri can kurtardı: Alaca'da 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarptı. Olayda araçta bulunan beş kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 66 AAR 906 plakalı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrı ile olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada sürücü Yaşar G. ile araçta bulunan Hüsna K., Hatice Hafsa K., Zekiye Sena G. ve Nermin G. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı; yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI. OLAY YERİNE GELEN...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI. OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN İLK MÜDAHALELERİ YAPILAN YARALILAR, ALACA DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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