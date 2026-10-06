Yol kenarına bağlanan eşek çevrede dikkat topladı

İzmir Yolu Caddesi'nde dikkati çeken görüntü

Bursa'da İzmir Yolu Caddesi Alaaddinbey mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, beraberindeki eşeği yol kenarındaki bir ağaca bağlayıp bölgeden ayrıldı. Olayın bu anları, yakında bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda şahsın eşeği ağaca bağladıktan sonra bulunduğu yerden uzaklaştığı görülüyor. Eşeğin ağaca bağlı şekilde bekleyişi, bölgedeki diğer insanların dikkatini çekti ve olay kısa sürede fark edildi.

Çevredekilerin gözlemleri:

Olay yerinde bulunanların verdiği bilgilere göre kayıtlar, bağlanma anını ve eşeğin durumunu yansıtıyor; ancak bağlanma zamanı, şahsın nereye gittiği veya olayın ardından bir müdahale olup olmadığı gibi detaylar görüntülerde net değil. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin neden böyle davrandığı ise açıklığa kavuşmadı.

Görüntüler sosyal medyada ve yerel platformlarda paylaşılabilecek nitelikte olup, olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkana kadar soru işaretleri sürüyor.

BURSA'DA İZMİR YOLU ÜZERİNDE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ŞAHIS, EŞEĞİNİ AĞACA BAĞLAYARAK BÖLGEDEN AYRILDI. EŞEĞİN AĞACA BAĞLI OLDUĞU ANLAR, ÇEVREDE BULUNAN BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.