Yol kenarına devrilen kamyon Kurtalan'da bir sürücüyü yaraladı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon devrildi, sürücü yaralandı. Olay, Kapıkaya-Yuvalı yolunda yaşandı.
Kaza detayları:
Edinilen bilgiye göre, 72 ABL 128 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
Müdahale ve tedavi:
Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisine ilişkin ayrıntılar yetkililerce değerlendiriliyor.
Soruşturma başlatıldı:
Kaza ile ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yerel yetkililer, kazanın nedenine ilişkin yapılacak tespitlerin ardından açıklama yapacağını bildirdi.
SİİRT’TE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ YARALANDI
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