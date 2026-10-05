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Yol kenarına devrilen kamyon Kurtalan'da bir sürücüyü yaraladı

Kurtalan'da Kapıkaya-Yuvalı yolunda kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırıldı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yol kenarına devrilen kamyon Kurtalan'da bir sürücüyü yaraladı

Yol kenarına devrilen kamyon Kurtalan'da bir sürücüyü yaraladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon devrildi, sürücü yaralandı. Olay, Kapıkaya-Yuvalı yolunda yaşandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, 72 ABL 128 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve tedavi:

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisine ilişkin ayrıntılar yetkililerce değerlendiriliyor.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yerel yetkililer, kazanın nedenine ilişkin yapılacak tespitlerin ardından açıklama yapacağını bildirdi.

SİİRT’TE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ YARALANDI

SİİRT’TE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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