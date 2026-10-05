Yol kenarına devrilen kamyon Kurtalan'da bir sürücüyü yaraladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon devrildi, sürücü yaralandı. Olay, Kapıkaya-Yuvalı yolunda yaşandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, 72 ABL 128 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Müdahale ve tedavi:

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisine ilişkin ayrıntılar yetkililerce değerlendiriliyor.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yerel yetkililer, kazanın nedenine ilişkin yapılacak tespitlerin ardından açıklama yapacağını bildirdi.

SİİRT’TE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ YARALANDI