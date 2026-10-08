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Yol kenarına park etmek isterken markete giren araçta hasar oluştu

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki H.K., park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca araç bir zincir marketin içine girip kasa tezgahına çarptı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol kenarına park etmek isterken markete giren araçta hasar oluştu

Yol kenarına park etmek isterken markete giren araçta hasar oluştu

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada, 81 yaşındaki sürücü H.K., 34 BEK 642 plakalı otomobiliyle yol kenarına park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastı. Araç, bir zincir marketin cam kapısını kırarak içeri girdi ve market içindeki rafların yanı sıra kasa bandının bulunduğu tezgâha çarparak durdu.

kaza anı ve can kaybı yok:

Kaza anında kasanın bulunduğu bölümde müşteri ya da görevli bulunmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayda araçta ve markette maddi hasar oluştu. Kazanın ardından şok yaşayan sürücü, markette bulunan müşteriler ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

inceleme ve işlemler:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Sürücü sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazanın görünür sebebi, sürücünün fren yerine kazara gaza basması olarak aktarılırken, hem iş yeri hem de araçta oluşan zararın tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

BARTIN&#039;DA 81 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ H.Ü&#039;NÜN YOL KENARINA PARK ETMEYE ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL MARKETE GİRDİ....

BARTIN'DA 81 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ H.Ü'NÜN YOL KENARINA PARK ETMEYE ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL MARKETE GİRDİ. ARACIN MARKET KASASINA ÇARPARAK DURABİLDİĞİ KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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