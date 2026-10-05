Yol ortasında zincirleme kaza: Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunda 4 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar

Adıyaman’ın Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada dört otomobil birbirine girdi. Olay, Gölbaşı istikametine seyir halinde olan sürücü Zafer Kuşoğlu yönetimindeki 27 HD 822 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı.

Araçların çarpışma sıralaması

İlk kazayı gören ve aynı yönde ilerleyen Mustafa Cansiz yönetimindeki 44 ER 671 plakalı araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç refüjdeki bariyerlere çarptı. Ardından Yasin Yılmaz idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobil kaza yerini fark edip ani fren yaptı; bu araç da sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucunda önce refüjdeki bariyerlere ardından 44 ER 671 plakalı araca çarparak durdu. Son olarak Mehmet Emir idaresindeki 27 BDK 325 plakalı otomobil, bölgede gerçekleşen ani fren nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada, 27 HD 822 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer Kuşoğlu, 44 ER 671 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Aslan, 23 ABD 789 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Yılmaz ile 27 BDK 325 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Emir yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; oluşan hasar ve kaza sebebi yönünde soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI- KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA DÖRT OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.