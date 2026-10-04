Yol üstünde dostluk: Bozkır'da lastiği patlayan Fransız gezginin sıcak karşılanışı

Türkiye'yi bisikletiyle keşfetmek üzere yola çıkan Fransız gezgin Thomas, Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nden geçerken beklenmedik bir sorunla karşılaştı: bisikletinin lastiği patladı. Yardım istemek için mahalle meydanına gelen Thomas'ın çağrısı kısa sürede karşılık buldu ve sokaktaki sakinler seferber oldu.

mahallelinin müdahalesi:

Mahalle sakinleri, lastiğin tamiri için hemen işe koyuldu. Bir yandan tamiratı organize eden grup, diğer yandan yabancı misafirle sohbet etmeye çalışırken ortaya samimi anlar çıktı. Bu sırada bir dönem Almanya'da kaldığı öğrenilen Musa Elibol, Thomas'ı Alman zannedip Almanca selam verince tebessüm görüntüleri oluştu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tamir tamamlandığında, mahalleliler yorulan gezgine tost ve çay ikram etti; küçük ama anlamlı bu jest, iki taraf arasında sıcak bir iletişim başlattı.

gece konaklaması ve önlemler:

Gürcistan istikametine doğru yoluna devam edeceği belirtilen Thomas, yörede geceyi geçirmek istediğini söyleyince mahalle halkı titizlikle güvenlik önlemleri aldı. Yaban domuzu ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı tedbir alan sakinler, gezginin güvenli bir yerde kalmasını sağladı. Thomas, mahalledeki çocuk parkının bulunduğu alana çadır kurarak geceyi burada geçirdi.

Olay, küçük bir arıza etrafında birleşen komşuluk yardımlaşmasının ve misafirperverliğin örneği olarak kayda geçti. Mahalle sakinlerinin pratik desteği ve sıcak davranışı, gezginin yolculuğuna güvenli ve moral dolu bir mola vermesini sağladı.

TÜRKİYE'Yİ BİSİKLETİYLE KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN FRANSIZ GEZGİN THOMAS KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI DEREKÖY MAHALLESİ'NDEN GEÇTİĞİ SIRADA BİSİKLETİNİN TEKERİNİN PATLADI.