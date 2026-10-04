Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Yol üstünde dostluk: Bozkır'da lastiği patlayan Fransız gezginin sıcak karşılanışı

Bisikletiyle Türkiye'yi gezen Fransız Thomas, Konya Bozkır Dereköy'de lastik patlayınca mahalleliler tamir, çay ve konaklama sağlayarak destek oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yol üstünde dostluk: Bozkır'da lastiği patlayan Fransız gezginin sıcak karşılanışı

Yol üstünde dostluk: Bozkır'da lastiği patlayan Fransız gezginin sıcak karşılanışı

Türkiye'yi bisikletiyle keşfetmek üzere yola çıkan Fransız gezgin Thomas, Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nden geçerken beklenmedik bir sorunla karşılaştı: bisikletinin lastiği patladı. Yardım istemek için mahalle meydanına gelen Thomas'ın çağrısı kısa sürede karşılık buldu ve sokaktaki sakinler seferber oldu.

mahallelinin müdahalesi:

Mahalle sakinleri, lastiğin tamiri için hemen işe koyuldu. Bir yandan tamiratı organize eden grup, diğer yandan yabancı misafirle sohbet etmeye çalışırken ortaya samimi anlar çıktı. Bu sırada bir dönem Almanya'da kaldığı öğrenilen Musa Elibol, Thomas'ı Alman zannedip Almanca selam verince tebessüm görüntüleri oluştu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tamir tamamlandığında, mahalleliler yorulan gezgine tost ve çay ikram etti; küçük ama anlamlı bu jest, iki taraf arasında sıcak bir iletişim başlattı.

gece konaklaması ve önlemler:

Gürcistan istikametine doğru yoluna devam edeceği belirtilen Thomas, yörede geceyi geçirmek istediğini söyleyince mahalle halkı titizlikle güvenlik önlemleri aldı. Yaban domuzu ve ayı gibi yabani hayvanlara karşı tedbir alan sakinler, gezginin güvenli bir yerde kalmasını sağladı. Thomas, mahalledeki çocuk parkının bulunduğu alana çadır kurarak geceyi burada geçirdi.

Olay, küçük bir arıza etrafında birleşen komşuluk yardımlaşmasının ve misafirperverliğin örneği olarak kayda geçti. Mahalle sakinlerinin pratik desteği ve sıcak davranışı, gezginin yolculuğuna güvenli ve moral dolu bir mola vermesini sağladı.

TÜRKİYE&#039;Yİ BİSİKLETİYLE KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN FRANSIZ GEZGİN THOMAS KONYA&#039;NIN BOZKIR İLÇESİNE...

TÜRKİYE'Yİ BİSİKLETİYLE KEŞFETMEK İÇİN YOLA ÇIKAN FRANSIZ GEZGİN THOMAS KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNE BAĞLI DEREKÖY MAHALLESİ'NDEN GEÇTİĞİ SIRADA BİSİKLETİNİN TEKERİNİN PATLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sason'dan doğanın hediyesi: kilogramı 400 bin liraya satılan tescilli bal
images

Şehitkamil'de kamu alanlarında ruhsatsız vale uygulamalarına son
images

Teşikan yaylası kaynak sularının aktarımına köylülerden itiraz:
images

Ulubaba tepesine kurulan UHF rölesi afet haberleşmesinde yeni bir güvence oluştu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uzakkışla'ya yeni sosyal alan: her yaşa uygun park için çalışmalar başladı

Karakaya güven tazeledi Sivas Ticaret Borsası başkanlığında yeniden seçildi

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Teknofest Şanlıurfa'da yerli teknolojilerle güvenlik ASELSAN'e emanet

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip