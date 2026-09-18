Yol yapımında görevli 18 yaşındaki Emre İspir iş makinesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Kahramanmaraş’ın Göksun-Andırın karayolu Adıyaman Pınarı mevkiindeki yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, araç trafiğini yönlendirme görevi yapan 18 yaşındaki Emre İspir iş makinesinin çarpmasıyla ağır yaralandı.

İlk müdahale ve kurtarma çabaları

Kaza sonrası olay yerinde yapılan ilk müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yetkililer ve ekipler olay yerinde güvenlik ve ulaşım düzenlemeleri yaptı.

Cenaze töreni ve defin

Emre İspir için Andırın ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii’nde cuma namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından, merhumun cenazesi gözyaşları içinde Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA İŞ MAKİNASININ ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 18 YAŞINDAKİ GENÇ, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI