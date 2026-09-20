Yola aniden çıkan motosiklet otomobil sürücüsünün refleksiyle kaza önlendi

Olayın geçtiği an

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halinde olan bir otomobilin önüne, yolun sol tarafından bir anda motosiklet çıktı. Sürücünün beklenmedik şerit değişikliği, otomobildeki sürücüye zor anlar yaşattı.

Durumu fark eden otomobil sürücüsü, ani bir manevra yaparak çarpışmayı önledi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün refleksi sayesinde muhtemel bir kazanın son anda engellendiği görülüyor.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülere göre, yolun solundan aniden yola çıkan ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü şerit değiştirirken otomobil sürücüsü ani fren ve direksiyon hareketi yaptı. Her iki aracın hızına veya sürücülerin durumuna dair ek bilgi paylaşılmadı.

Çekilen video, yaşanan tehlikeli anların net bir şekilde kaydedildiğini gösteriyor. Olayda herhangi bir yaralanma veya hasar bilgisi haberde yer almıyor.

Görüntüler ve yol güvenliği uyarısı:

Kayıtlar, yol güvenliği açısından ani manevraların ne kadar riskli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Araç kameraları, benzer vakalarda hem olayı belgeler hem de trafik güvenliği bilincinin artırılmasına katkı sağlayabiliyor.

Yetkililerden veya taraflardan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almıyor; olayın detayları için soruşturma ve tespit çalışmalarının sürdüğü anlaşılıyor.

DENİZLİ-AFYONKARAHİSAR KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLİN ÖNÜNE BİR ANDA ÇIKAN MOTOSİKLET, SÜRÜCÜYE ZOR ANLAR YAŞATTI.