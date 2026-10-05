Yola duba dizip rögarı açtılar: Bolu'da 1 milyonluk telefon kablosu soygunu

Olayın detayları

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde gerçekleşen soygunda, rögar kapağını kaldırarak yer altına inen kişiler yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olarak değerlendirilen telefon kablosunu çaldı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Soygunun yöntemi:

Emniyet kaynaklarının tespitine göre şüpheliler İstanbul'dan gelmiş; kendilerine firma çalışanı görüntüsü vermek amacıyla iş kıyafetleri giymiş, yola dubalar dizmiş ve kiraladıkları iş makinesiyle hırsızlık eylemini gerçekleştirmişler. Rögar kapağı açılarak yer altına inilen çalışma sonucunda kabloların sökülüp çıkarıldığı belirlendi.

Soruşturma ve adli süreç:

Polisin yürüttüğü titiz çalışmayla kimlikleri belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kamu altyapısını hedef alan organize yöntemleri ve sahte işçi kılığına girme gibi taktikleri göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Yetkililer, benzer olaylara karşı vatandaşları ve kurumları uyarırken, soruşturmanın detaylarının sürdüğü belirtildi.

OLAY YERİ