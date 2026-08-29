Yola düşen yük trafikte kazaya yol açtı: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Yola düşen yük trafikte kazaya yol açtı

Çorum'da kent içi trafikte seyir halindeki bir kamyondan yola düşen demir parçası, arkadan gelen motosikletin sürücüsünün savrulmasına neden oldu. Kaza, Çevreyolu Bulvarı Binevler köprü altı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 19 ACG 837 plakalı konteyner yüklü kamyonun üzerinden demir parçası yola düştü. Bu sırada arkadan gelen O.Y. yönetimindeki 06 BC 2102 plakalı motosiklet, yoldaki demir parçasına çarparak savruldu.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik incelemesi ve araçların kaldırılması:

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında motosiklet, trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi ve kaza ile ilgili tutanak tutuldu.

Görgü tanıkları ve ekiplerin yaptığı tespitler doğrultusunda, kazanın oluş şekli kayda geçirildi; emniyet yetkilileri olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Bölgedeki sürücülere de yüklü araçların bağlanma ve taşıma kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

KAMYONDAN DÜŞEN DEMİR PARÇAYA ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU