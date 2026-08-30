Yola savrulan çakıllar kontrolü bozdu: Kurtalan'da tır kaza yaptı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Saat ve trafik yoğunluğuna dair ayrıntı verilmezken, edinilen bilgilere göre kaza Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakılların tırın sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Sürücü ve araç durumu:

Kazada tır sürücüsü yaralanmadan kurtuldu. Araçta ise çarpmanın etkisiyle belirgin maddi hasar oluştu; herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bölgedeki diğer araçların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmada, yolda birikmiş çakılların kaynağı ve bakım-önlem eksiklikleri değerlendirilecek. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için yolda temizlik ve uyarı çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Vatandaşlar ve sürücüler, bölgedeki hasarlı veya tehlikeli zemin bildirimlerini yetkililere iletmeye davet edildi; olayla ilgili detayların soruşturma tamamlandıkça paylaşılacağı bildirildi.

KURTALAN’DA ÇAKIL NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR KAZA YAPTI