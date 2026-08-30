Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yola savrulan çakıllar kontrolü bozdu: Kurtalan'da tır kaza yaptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yola saçılan çakılların etkisiyle kontrolden çıkan tır kaza yaptı; sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yola savrulan çakıllar kontrolü bozdu: Kurtalan'da tır kaza yaptı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Saat ve trafik yoğunluğuna dair ayrıntı verilmezken, edinilen bilgilere göre kaza Kurtalan-Gökdoğan köyü mevkiinde meydana geldi. Yolda bulunan çakılların tırın sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Sürücü ve araç durumu:

Kazada tır sürücüsü yaralanmadan kurtuldu. Araçta ise çarpmanın etkisiyle belirgin maddi hasar oluştu; herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bölgedeki diğer araçların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmada, yolda birikmiş çakılların kaynağı ve bakım-önlem eksiklikleri değerlendirilecek. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için yolda temizlik ve uyarı çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Vatandaşlar ve sürücüler, bölgedeki hasarlı veya tehlikeli zemin bildirimlerini yetkililere iletmeye davet edildi; olayla ilgili detayların soruşturma tamamlandıkça paylaşılacağı bildirildi.

KURTALAN’DA ÇAKIL NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR KAZA YAPTI

KURTALAN’DA ÇAKIL NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR KAZA YAPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Girne'de katamaran kazasında arama-kurtarma seferberliği sürüyor
images

Elazığ'da Hamzalı mevkiinde devrilen otomobil: 1 yaralı
images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Filo Denizcilik yolcu yakınları için kriz ve bilgilendirme hattı kurdu

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu: U11 kupasını Mercan kazandı

Ağrı'da 4 bin 200 metrede Demirci'nin gurur günü

Kütahya'da gençlik ve spor yatırımları ön plana çıktı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor