Açılış töreni ve katılımcılar:

Yalova'da kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen ŞÖNİM Durağı törenle hizmete açıldı. Açılışa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seçkin Bilici ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki durağın düzenlemesini birlikte gerçekleştirdi.

Amaç ve hedefler:

Proje kapsamında yolcu durağı, görsel ve bilgilendirici düzenlemelerle şiddetle mücadele mesajını günlük yaşamın içine taşıyacak şekilde tasarlandı. Hedef, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığı yükseltmek ve kadınların sunulan destek hizmetlerinden haberdar olmasını sağlamak. Bu düzenlemeyle, sık kullanılan bir kamusal alan aracılığıyla mesajın daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Kurumsal iş birliği ve sürdürülebilirlik:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile belediyenin iş birliğiyle hayata geçirilen projede, kurumlar arası dayanışmanın önemi vurgulandı. Yetkililer, şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlere mahsus bir çalışma değil, yılın her döneminde sürmesi gereken toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Düzenlenen durak, hem bilgilendirme hem de farkındalık yaratma aracı olarak kullanılacak şekilde planlandı.

YALOVA'DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN 'ŞÖNİM DURAĞI'NI DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.