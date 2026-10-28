Yolcu hayatını kaybetti: Ödemiş'te tır ile kamyonet çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza, Ödemiş Yeniköy Mahallesi yakınlarında saat 11.50 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, K.T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan M.S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Coşkun Önder (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı, hayatını kaybeden Önder'in cenazesi ise incelemenin tamamlanmasının ardından morga teslim edildi.

Soruşturma ve yol güvenliği

Olay yerinde yapılan ön incelemede kazanın, kamyonetin hatalı sollama girişimi sırasında meydana geldiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın kesin nedeni ile sorumluluk ilişkileri araştırılıyor.

Yetkililer, trafik güvenliği ve dikkatli sollama konusunda sürücüleri uyarırken, soruşturmanın sonuçlanmasının ardından hukuki sürecin takip edileceğini bildirdi.

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