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Yolcu koltuğundan düşen genç Kayapınar'da hastaneye kaldırıldı

Dün gece Diyarbakır Kayapınar Fırat Bulvarı'nda seyreden kamyonetin kapısının açılmasıyla yolcu koltuğundan düşen genç hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yolcu koltuğundan düşen genç Kayapınar'da hastaneye kaldırıldı

Yolcu koltuğundan düşen genç Kayapınar'da hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, dün gece Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda seyir halindeki bir kamyonetin yolcu koltuğunda oturan genç, aracın kapısının henüz belirlenemeyen nedenle açılması sonucu yola düştü.

Olayın gelişimi:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, kontrol amaçlı olarak yakın hastaneye sevk edilip tedavi altına alındı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve kapının neden açıldığına ilişkin araştırma sürüyor; olayla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından süreç hakkında ek bilgi verilecek.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN YOLCU KOLTUĞUNDAN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN YOLCU KOLTUĞUNDAN DÜŞEN GENÇ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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