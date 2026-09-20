Yolcu koltuğundan düşen genç Kayapınar'da hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, dün gece Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı'nda seyir halindeki bir kamyonetin yolcu koltuğunda oturan genç, aracın kapısının henüz belirlenemeyen nedenle açılması sonucu yola düştü.

Olayın gelişimi:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, kontrol amaçlı olarak yakın hastaneye sevk edilip tedavi altına alındı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiği ve kapının neden açıldığına ilişkin araştırma sürüyor; olayla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından süreç hakkında ek bilgi verilecek.

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