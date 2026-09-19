Yolcuların zamanında tahliyesi can kurtardı: Samsun Kavak'ta otobüs yangını

Samsun'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın, yolcuların hızlı tahliyesi sayesinde can kaybı ve yaralanma olmadan kontrol altına alındı. Olay, Ankara-Samsun karayolu üzerinde Kavak ilçesi Tekke Sapağı mevkisinde meydana geldi.

yangının çıkışı ve tahliye:

Edinilen bilgilere göre Sivas'tan Samsun'a seyahat eden Huzur Turizm'e ait otobüs, sürücü Hasan K. idaresindeki 58 SH 045 plakalı araçtı. Olay saat 14.00 civarında gerçekleşti; motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesi üzerine otobüs durduruldu ve araçtaki 12 yolcu süratle tahliye edildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol sağladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor; yangının kesin çıkış nedeni ve hasarın boyutu yetkili ekiplerin raporuyla netleşecek.

SAMSUN'DA SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGINDA YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ.