Yolculuk yarıda kaldı: Kayseri'de motosiklet ve mobilet çarpıştı, 7 yaralı

kaza yeri ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir motosiklet ile bir mobiletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların stabil hale getirildiği öğrenildi.

araç plakaları ve araç bilgileri:

Kazada taraf olan araçların plakaları kayıtlara geçti: mobiletin plakası 38 ARR 679, motosikletin plakası ise 38 AKC 585 olarak bildirildi. Bu bilgiler yetkililer tarafından tutanaklara geçirildi.

soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri kaza yerinde detaylı inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeni ve sorumluluk paylaşımının adli ve idari soruşturma sonucu netlik kazanacağını bildirdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE MOBİLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.