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Yolda bulduğu altın bilekliği sahibine ulaştırdı

Çermik'te Gelincik Parkı civarında akşam saatlerinde bir altın bileklik bulan Remziye Yıldızhan, damadı aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yolda bulduğu altın bilekliği sahibine ulaştırdı

olayın özeti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürürken bir bileklik bulan vatandaş, nesnenin sahibine ulaşması için harekete geçti. Sosyal medyaya düşen kayıp ilanı kısa sürede sonuca bağlandı ve bileklik sahibine teslim edildi.

bulma ve iletişim süreci:

Remziye Yıldızhan adlı vatandaş, Gelincik Parkı civarında bulduğu bir adet altın bilekliği sahibine ulaştırmak üzere koruma altına aldı. Kayıp duyurusunu yapan Eyyüp Yaman'ın sosyal medya ilanını gören Yıldızhan, damadı Ramazan Kaçmaz aracılığıyla ilan sahibine ulaştı ve bileklik sahibine teslim edildi.

ilçede yankı buldu:

Teslimatın ardından örnek davranış, Çermik halkı tarafından takdirle karşılandı. Olay, hem bireysel dürüstlüğün hem de sosyal medyanın kayıp ve buluntu eşyaların sahibine ulaşmasında sağlayabileceği etkinin yakın bir örneğini oluşturdu.

Yaşanan süreç, kaybolan eşyaların bulunması durumunda doğrudan iletişim kurmanın ve yerel duyuruların önemini bir kez daha gösterdi. İlçe sakinleri, benzer durumlarda yardımlaşma ve sorumluluk bilinci çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE YOLDA YÜRÜRKEN ALTIN BİLEKLİK BULAN REMZİYE YILDIZHAN İSİMLİ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE YOLDA YÜRÜRKEN ALTIN BİLEKLİK BULAN REMZİYE YILDIZHAN İSİMLİ VATANDAŞ, İNSANLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİREREK, KÜNYEYİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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