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Yolda kalan yüklü tır Tatlı köyü yakınlarında kurtarıldı

Yağış ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınlarında yolda kalan yüklü tır, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle halatla kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yolda kalan yüklü tır Tatlı köyü yakınlarında kurtarıldı

Hakkari‑Van kara yolunda kurtarma operasyonu

Van istikametinden Hakkari'ye giden yüklü bir tır, etkili yağış ve aşırı yük nedeniyle Tatlı köyü yakınlarında yolda kalarak ulaşımı aksattı. Tırın yolu kapatması üzerine bölgede trafik akışı olumsuz etkilendi.

Müdahale ve koordinasyon:

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgedeki çalışmaların koordinasyonu için Hakkari İl Özel İdaresi ile iletişime geçti. Ekipler, ulaşımı sağlayacak iş makinelerini bölgeye yönlendirdi ve güvenlik önlemleri alındı.

Tırın kurtarılması ve trafik akışı:

İş makinelerinin ve jandarmanın gözetimindeki çalışmada, halat yardımıyla tır bulunduğu yerden çekilerek kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından yol açıldı ve trafik akışı yeniden normale döndü.

Olayda yaralanma veya başka bir can kaybı bildirilmedi, yetkililer benzer durumlara karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarını trafik ve hava koşullarına uygun şekilde hazırlamaları konusunda uyardı.

HAKKARİ-VAN KARA YOLUNDA YAĞIŞ VE AŞIRI YÜK NEDENİYLE YOLDA KALAN TIR KURTARILDI.

HAKKARİ-VAN KARA YOLUNDA YAĞIŞ VE AŞIRI YÜK NEDENİYLE YOLDA KALAN TIR KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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