Yolda yürürken testereyle korkutulan 76 yaşındaki adamın düşüşü kamerada

olayın güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde gerçekleşti. Bir evin dış cephesine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 76 yaşındaki bir adam yolda yürürken yol kenarında odun kesen iki kişiden birinin elindeki motorlu testere nedeniyle panikleyerek kaçmaya çalışıyor.

Kamerada, testerenin çalışır halde üstüne doğru geldiğini gören yaşlı adamın koşmaya başladığı ve kaçarken dengesini kaybedip yere düştüğü anlar net biçimde görülüyor. Olay anında panik yaşayan adamın yere düştüğü anlara rağmen çevredeki iki kişinin yardım etmediği de görüntülerde yer alıyor.

tanıklar ve ailenin şikayeti:

Görüntülerin ardından yaşananları gören ailenin, yaşlı adamın zarar görmesi ve yaşanan olay nedeniyle jandarmaya giderek şikayette bulunduğu belirtildi. Olayın ayrıntıları ve tarafların ifadeleri jandarma kayıtlarına geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kareler, olayın kronolojisini ve yerde yatan kişinin yardım beklediği anları ortaya koyuyor; aile ise duruma tepki göstererek resmî merciilere başvurdu.

Motorlu testereden korkan adam yere düştü, ilginç anlar kamerada