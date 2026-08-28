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Yoldan fırlayan demir parçası motosiklet sürücüsünü savurdu: 1 yaralı

Çorum'da konteyner yüklü kamyondan yola düşen demir parçasına çarparak savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı; ilk müdahale yapıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yoldan fırlayan demir parçası motosiklet sürücüsünü savurdu: 1 yaralı

kaza yeri ve olayın seyri:

Çorum Çevreyolu Bulvarı Binevler köprü altı mevkiinde meydana gelen kazada, 19 ACG 837 plakalı konteyner yüklü kamyonun sürücüsü E.T. idaresindeki araçtan bir demir parçası yola düştü. Bu sırada arkadan gelen 06 BC 2102 plakalı motosikleti kullanan O.Y., yoldaki demir parçasına çarparak savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsünün savrulması sonucu yaralanma meydana geldi. Olay anında trafik akışı etkilendi ve araçta hasar oluştu. Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; motosiklet otoparka çekildi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kamyondan yola düşen demir parçası kazaya neden oldu: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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