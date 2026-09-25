Yoldan fırlayan parça hafif ticari araca çarptı, sürücü panik yaşadı

Kaza anına dair kayıtlar ortaya çıktı:

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olay, yoldaki bir parçanın tehlikeli biçimde yol açmasıyla başladı. D100 karayolu Hereke’den Gebze istikametine doğru olan bölümde, yola düşen parça önce bir otomobilin üzerinden geçti, ardından fırlayarak sağ şeritte ilerleyen hafif ticari araca isabet etti.

olayın gelişimi:

Olay anı, trafikteki bir aracın kayıt cihazına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçanın otomobil üzerinden geçmesinin ardından havalanıp hafif ticari aracın karoserine çarpması ve sürücünün panik yaşadığı anlar net şekilde görülüyor. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda hem parçanın beklenmedik hareketliliği hem de yol kullanıcılarının kısa süreli şaşkınlığı dikkat çekiyor. Olayın ardından araç sürücüsünün refleksleri ve duruşu görüntülere yansırken, yetkililere veya diğer sürücülere ait müdahale bilgisi paylaşılmadı. Olay, trafikteki yabancı cisimlerin oluşturabileceği riski bir kez daha gözler önüne serdi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN HAFİF TİCARİ ARACINA YOLDAKİ PARÇANIN İSABET ETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI. ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.