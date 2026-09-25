Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8600 +0,34%
Bist 12.895,72 +0,06%
Altın Gram 6.788,67 +0,34%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 98,81 -1,41%
--°

Yoldan fırlayan parça hafif ticari araca çarptı, sürücü panik yaşadı

Kocaeli Körfez'de D100 karayolunda yola düşen parça, otomobil üzerinden fırlayıp sağ şeritteki hafif ticari araca çarptı; araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yoldan fırlayan parça hafif ticari araca çarptı, sürücü panik yaşadı

Kaza anına dair kayıtlar ortaya çıktı:

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olay, yoldaki bir parçanın tehlikeli biçimde yol açmasıyla başladı. D100 karayolu Hereke’den Gebze istikametine doğru olan bölümde, yola düşen parça önce bir otomobilin üzerinden geçti, ardından fırlayarak sağ şeritte ilerleyen hafif ticari araca isabet etti.

olayın gelişimi:

Olay anı, trafikteki bir aracın kayıt cihazına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçanın otomobil üzerinden geçmesinin ardından havalanıp hafif ticari aracın karoserine çarpması ve sürücünün panik yaşadığı anlar net şekilde görülüyor. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ancak araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

görüntülerde öne çıkanlar:

Kayıtlarda hem parçanın beklenmedik hareketliliği hem de yol kullanıcılarının kısa süreli şaşkınlığı dikkat çekiyor. Olayın ardından araç sürücüsünün refleksleri ve duruşu görüntülere yansırken, yetkililere veya diğer sürücülere ait müdahale bilgisi paylaşılmadı. Olay, trafikteki yabancı cisimlerin oluşturabileceği riski bir kez daha gözler önüne serdi.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN HAFİF TİCARİ ARACINA YOLDAKİ PARÇANIN İSABET ETTİĞİ...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜNÜN HAFİF TİCARİ ARACINA YOLDAKİ PARÇANIN İSABET ETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI. ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: bin 12 hap ve 1 kilo esr...
images

Denetimlerde öncelik öğrenci güvenliği: Muş'ta okul servislerinde belge ve tekni...
images

Eskişehir'de denetimde alkol sınırını geçen sürücü otomobilini cadde ortasında b...
images

Kırıkkale'de takip sonucu aracında yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönde...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de denetimde alkol sınırını geçen sürücü otomobilini cadde ortasında bırakarak kaçtı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Boğaçayı tartışmasında yeni bakış: sazlıklar kirlilik değil ekosistemin koruyucusu

Gebze'de saniyelerle yarış başlıyor: otomatik defibrilatörler kentte yaygınlaşıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı