Yollar kapanınca geçim riske girdi: Ortaklar sanayi esnafı kavşak istiyor

Ortaklar Sanayi Sitesi'nde ulaşım krizi

Aydın Germencik'te bulunan Ortaklar Sanayi Sitesi esnafı, Karayolları tarafından planlanan yol çalışmaları kapsamında mevcut giriş yollarının kapatılacak olmasına tepki gösterdi. İşletme sahipleri, düzenlemenin hayata geçmesi halinde sanayiye ulaşımın zorlaşacağını, müşteriye erişimin azalacağını ve işletmelerin zarar göreceğini kaydetti.

esnafın talepleri ve endişeleri:

Sanayi girişlerinin kapatılması halinde araçların sanayiye ulaşmak için yaklaşık iki kilometre ileriden dönmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Esnaf, bu durumun hem günlük iş akışını aksatacağını hem de müşteri kaybına yol açacağını ifade ederek, sanayiye doğrudan giriş ve çıkış sağlayacak bir kavşak yapılmasını talep etti. Yaklaşık bin kişinin geçimini sağladığı sanayi sitesinde işletme sahipleri, mevcut girişler kapatılmadan önce çözüm üretilmesini istiyor.

oda ve kooperatif yetkililerinin açıklamaları:

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ortaklar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Birol Şimşek ile Ortaklar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Minik esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi. Künkcü, esnafın kaygılarını yetkili mercilere ilettiklerini ve sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Künkcü, esnafın mağduriyet yaşamaması ve sanayiye ulaşımın sağlıklı biçimde sürdürülmesi için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Yetkililer, yol düzenlemesi planlanırken sanayi sitesinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını talep ediyor ve hukuki ya da idari süreçler tamamlanmadan mevcut girişlerin kapatılmaması çağrısında bulunuyorlar.

AYDIN GERMENCİK’TE BULANAN ORTAKLAR SANAYİ SİTESİ’NİN GİRİŞ YOLLARININ KAPATILACAK OLMASINA TEPKİ GÖSTEREN ESNAF, YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN EKMEK YEDİĞİ SANAYİYE ULAŞIMIN ZORLAŞACAĞINI BELİRTEREK KAVŞAK YAPILMASINI İSTEDİ. ESNAFLA BİR ARAYA GELEN AYESOB BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ.