Dolar 49,5988 +0,03%
Euro 55,6882 -0,04%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.618,86 +0,20%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 108,57 -0,20%
--°

Yollar kapanınca geçim riske girdi: Ortaklar sanayi esnafı kavşak istiyor

Ortaklar Sanayi Sitesi esnafı, Karayolları yol çalışmasıyla girişlerin kapanmasına tepki gösterip, doğrudan giriş sağlayacak kavşak talep ediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yollar kapanınca geçim riske girdi: Ortaklar sanayi esnafı kavşak istiyor

Ortaklar Sanayi Sitesi'nde ulaşım krizi

Aydın Germencik'te bulunan Ortaklar Sanayi Sitesi esnafı, Karayolları tarafından planlanan yol çalışmaları kapsamında mevcut giriş yollarının kapatılacak olmasına tepki gösterdi. İşletme sahipleri, düzenlemenin hayata geçmesi halinde sanayiye ulaşımın zorlaşacağını, müşteriye erişimin azalacağını ve işletmelerin zarar göreceğini kaydetti.

esnafın talepleri ve endişeleri:

Sanayi girişlerinin kapatılması halinde araçların sanayiye ulaşmak için yaklaşık iki kilometre ileriden dönmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Esnaf, bu durumun hem günlük iş akışını aksatacağını hem de müşteri kaybına yol açacağını ifade ederek, sanayiye doğrudan giriş ve çıkış sağlayacak bir kavşak yapılmasını talep etti. Yaklaşık bin kişinin geçimini sağladığı sanayi sitesinde işletme sahipleri, mevcut girişler kapatılmadan önce çözüm üretilmesini istiyor.

oda ve kooperatif yetkililerinin açıklamaları:

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ortaklar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Birol Şimşek ile Ortaklar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Minik esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi. Künkcü, esnafın kaygılarını yetkili mercilere ilettiklerini ve sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Künkcü, esnafın mağduriyet yaşamaması ve sanayiye ulaşımın sağlıklı biçimde sürdürülmesi için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Yetkililer, yol düzenlemesi planlanırken sanayi sitesinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını talep ediyor ve hukuki ya da idari süreçler tamamlanmadan mevcut girişlerin kapatılmaması çağrısında bulunuyorlar.

AYDIN GERMENCİK’TE BULANAN ORTAKLAR SANAYİ SİTESİ’NİN GİRİŞ YOLLARININ KAPATILACAK OLMASINA TEPKİ...

AYDIN GERMENCİK’TE BULANAN ORTAKLAR SANAYİ SİTESİ’NİN GİRİŞ YOLLARININ KAPATILACAK OLMASINA TEPKİ GÖSTEREN ESNAF, YAKLAŞIK BİN KİŞİNİN EKMEK YEDİĞİ SANAYİYE ULAŞIMIN ZORLAŞACAĞINI BELİRTEREK KAVŞAK YAPILMASINI İSTEDİ. ESNAFLA BİR ARAYA GELEN AYESOB BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti
images

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör
images

Van OSB başkanından tarafsız basına vurgu: gazeteciler günü mesajı
images

Kadınların barış gündemi Kuşadası'nda masaya yatırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sınırda yakalanan DEAŞ sorumlusu Ahmet Kazancı mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Zonguldak'ta çöküş ve kurtarma: üç katlı bina enkazında çalışmalar sürüyor

Konak operasyonunda 672 sikke, adli süreç başlatıldı

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi