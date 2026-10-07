Yolların maliyeti: dokuz ayda 1.628 can, 311 bin 123 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri:

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2026 yılının Ocak-Eylül ve Eylül ayına ilişkin trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında ülke genelinde 519.454 trafik kazası kayıtlara geçerken, bu kazalarda 1.628 kişi yaşamını yitirdi ve 311.123 kişi yaralandı.

Tek başına Eylül ayında meydana gelen kazalar ise daha kısa bir zaman diliminde ağır etkiler ortaya koydu: ay boyunca 61.472 kaza kaydedildi, bu kazalarda 38.939 kişi yaralandı ve 198 kişi hayatını kaybetti.

Sürücü ihlalleri ve kaza sebepleri:

Resmi veriler kazaların büyük bölümünde insan hatasının ön plana çıktığını gösteriyor. Sürücü kaynaklı kazaların sayısı 235.924 olarak belirlenirken, yaya kaynaklı kazalar 19.383, araç içi yolcu kusurlarından kaynaklanan kazalar ise 1.549 olarak raporlandı.

Hız ve uygun olmayan sürüş koşulları dokuz aylık dönemde öne çıkan etken oldu: yol, hava ve trafik şartlarına uymayan sürücüler nedeniyle 86.675 kaza yaşandı; aşırı hız doğrudan 1.222 kazaya yol açtı. Ayrıca 4.724 kaza kırmızı ışık ihlali, 7.073 kaza hatalı şerit değişikliği nedeniyle gerçekleşti.

Ölümlü ve yaralamalı kazalara karışan sürücüler arasında alkollü olduğu tespit edilenlerin sayısı 1.147 olurken, trafiğe kapalı alanlara giren 7.941 sürücü de kaza kaynağı olarak raporlandı.

Denetimler, cezalar ve trafikten men edilen araçlar:

Uygulanan denetimler sonucunda alkol denetimlerinde 170.652 sürücü yakalandı. Kuralları çiğneyenlere yönelik idari işlemler geniş bir ölçek kapladı: 3.382 yayaya, 81.625 yolcuya ceza kesildi; çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 3.649.580 sürücüye işlem uygulandı. Trafik kameralarının tespitleriyle 18.363.609 araç plakasına ceza yazıldı ve 1.764.028 araç trafikten men edildi.

Bursa örneği ve yerel rakamlar:

Metropol illerdeki tablo da ülke ortalığını yansıtıyor. Yılın ilk dokuz ayında Ankara'da 86, İstanbul'da 107, İzmir'de 56 ve Bursa'da 47 kişi hayatını kaybetti.

Bursa özelinde Eylül ayında 945 yaralamalı kaza bildirildi; bu kazalarda 7 kişi öldü ve 1.253 kişi yaralandı. Ocak-Eylül döneminde kentte kayda geçen yaralamalı kaza sayısı 8.195 olurken, aynı dönemde 7 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği ve 10.984 kişinin yaralandığı bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ayrıca, sürücülerin uzlaşı sağladığı kazaların bu resmi rakamlara dahil edilmediğini duyurdu.

Resmi bilanço, trafik güvenliğinde sürücü davranışlarının belirleyici rolünü ve saha denetimlerinin sonuçlarını net biçimde ortaya koyuyor. Rakamlar özellikle hız, kırmızı ışık ihlalleri ve alkollü araç kullanımının önlenmesine yönelik politika ve denetim ihtiyacını işaret ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YILIN 9 AYLIK KAZA BİLANÇOSUNU KAMUOYU İLE PAYLAŞTI.