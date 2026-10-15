Yolsuzluk soruşturması sonrası Yahşihan başkanvekilliğine AK Parti'den Hamdi Açıkgöz

yeni başkanvekilinin seçimi:

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanarak yeni başkanvekili seçimini gerçekleştirdi. Yapılan gizli oylamada ilk üç turda sonuç alınamayınca süreç dördüncü tura taşındı ve AK Parti meclis üyesi Hamdi Açıkgöz 4'üncü turda 10 oy alarak başkanvekili oldu.

seçim süreci ve Açıkgöz'ün açıklaması:

Meclis içindeki oylama gizli şekilde yapıldı; ilk üç turda dengeli oy dağılımı nedeniyle karar çıkmadı. Dördüncü turda çoğunluğu sağlaması üzerine göreve getirilen Açıkgöz, gazetecilere, "İlçemize hayırlı olsun, en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Süreçte çok zor şartlar bekliyor. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

parti içi tavır ve disiplin süreci:

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı ortak adayının desteklenmesi kararı alınmasına karşın MHP'li meclis üyesi Tuğrul Yurtoğlu de aday oldu. MHP teşkilatı, Yurtoğlu'nun parti yönetiminin bilgisi ve onayı dışında adaylığını ilan etmesi üzerine üyeyi disipline sevk ettiğini duyurdu ve teşkilat kararlarına bağlılığın esas olduğu vurgulandı.

soruşturmanın arka planı:

Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. İlk dalgada 24 Eylül tarihinde dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ile Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapıldı; soruşturmanın ilk aşamasında 16 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonlar 8 Ekim'de Kırıkkale ve Ankara'da gerçekleştirildi; bu operasyonda Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilenlerden Demirdirek’in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, İçişleri Bakanlığı ise Demirdirek’i 10 Ekim itibarıyla geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ HAMDİ AÇIKGÖZ KAZANDI.