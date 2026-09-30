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Yolun ortasındaki yaralı geyiğe aile müdahalesi

Samsun-Ankara kara yolunda yaralı bir geyiği fark eden Ömer Karagözoğlu ve ailesi, aracını durdurup yetkililere haber vererek hayvana yardım etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Yolun ortasındaki yaralı geyiğe aile müdahalesi

olayın ayrıntıları

Samsun’dan Amasya’ya seyir halinde olan Ömer Karagözoğlu, Samsun-Ankara kara yolu Toptepe mevkisi üzerinde yol kenarında yaralı bir geyiği fark etti. Karagözoğlu, aracını güvenli bir noktaya çekerek ailesiyle birlikte geyiğin yanına gitti ve durumu yetkililere bildirdi.

aile yardımı ve trafiğin güvenliği

Karagözoğlu ve ailesi, geyiğin trafikte daha fazla tehlike yaşamasını önlemek amacıyla hayvanın yolun karşısına geçirilmesini sağladı. Bu müdahale, bölgede seyreden diğer sürücüler açısından olası kazaları engellemeye yönelik anlık bir önlem niteliği taşıdı.

Samsun-Ankara kara yolunda gerçekleşen olay, duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde seyrüsefer güvenliğine katkı sağladı. Yaralı geyiğin sağlık durumuna ilişkin ise yetkililerden veya sorumlulardan henüz bir bilgi edinilemedi.

Bu tür vakalarda öncelik; kendi güvenliğini sağlamaktır. Önce yetkililere haber verilmesi ve profesyonel yardımın yönlendirmesiyle hareket edilmesi, hem insanların hem de hayvanların güvenliği için önem taşır.

Yola düşen geyiğin yardımına koştu

Yola düşen geyiğin yardımına koştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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