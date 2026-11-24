Şana Deresi'nde kırmızı akışın ardından soruşturma başlatıldı

Trabzon'un Yomra ilçesinde Şana Deresi'nin kırmızı renkte aktığı görüntülerin yetkililere ulaşması üzerine, ilgili birimler bölgeye yönlendirildi. Görüntüler çevre kirliliği endişesi yaratınca, olayın kaynağına ilişkin kapsamlı bir inceleme yapıldı.

denetim ve tespitler:

Yapılan saha denetimlerini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bir tesisin mevzuata aykırı atık bertarafı gerçekleştirdiğini belirledi. Denetim raporuna göre, bertaraf sırasında atıkların dereye karışması kirliliğin doğrudan sebebi olarak kayda geçti.

uygulanan yaptırım ve hukuki dayanak:

Tespitlerin ardından işletme hakkında Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yapılan tespitler doğrultusunda idari işlem başlatıldığını ve mevzuata aykırılığın cezai yaptırımlara esas oluşturduğunu bildirdi.

Olay, yerel çevre denetimlerinin ve halkın gözlemlerinin çevresel risklerin tespitindeki rolünü bir kez daha gösterirken, yetkili kurumların yürüttüğü inceleme ve yaptırım süreciyle kirliliğin kaynağına müdahale edildi.

TRABZON'UN YOMRA İLÇESİNDE ŞANA DERESİ'NİN KIRMIZI RENKTE AKTIĞI VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUĞU GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN EKİPLER, KİRLİLİĞİN KAYNAĞINI TESPİT ETTİ. BİR TESİSİN MEVZUATA AYKIRI ATIK BERTARAFI SIRASINDA ATIKLARINI DEREYE KARIŞTIRDIĞI BELİRLENİRKEN, İŞLETMEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.