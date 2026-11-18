Yomra'da uçuruma yuvarlanan kamyondaki ağır yaralı hayatını kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde dün meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu üç kişi yaralandı. Olayda ağır yaralanan Aydın Can, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

kaza anı ve olay yeri:

Edinilen bilgilere göre kaza, Yomra'ya bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı; araçta bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

tedavi süreci ve soruşturma:

Yaralılar ambulanslarla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı. Ağır yaralı olan Aydın Can, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

TRABZON’UN YOMRA İLÇESİNDE KAMYONUN UÇURUMA YUVARLANDIĞI TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN AYDIN CAN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.