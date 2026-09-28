Yönetim kuruluna yapay zekâ ve kurumsal yönetim uzmanları katıldı

yönetim kuruluna katılanlar:

Yıldız Holding, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve kurumsal yönetim yaklaşımını güçlendirmek üzere Yönetim Kurulu’na iki yeni üye seçti. Şirketin yönetim kadrosuna Dr. R. Erdem Erkul ve Neslihan Tonbul katıldı. Bu atama, holdingin teknoloji, dijital dönüşüm ve uluslararası finans alanlarındaki stratejik önceliklerine doğrudan hizmet etmeyi hedefliyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, yeni üyelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Yıldız Holding’de farklı alanlardan gelen bilgi ve uzmanlığın Yönetim Kurulumuzun çalışmalarına katkısını önemsiyoruz. Erdem Bey ve Neslihan Hanım’ın farklı sektör ve coğrafyalarda edindikleri birikimin Yönetim Kurulumuza farklı bakış açıları kazandıracağına inanıyorum. Kendilerine aramıza hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

yıldız holding'in stratejik hedefleri ve beklentiler:

Atamanın hedefi, şirket içi karar mekanizmalarına teknoloji odaklı bir vizyon ile güçlü kurumsal yönetim uygulamalarını entegre etmek. Dr. R. Erdem Erkul’ün yapay zekâ, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımları konusundaki uzmanlığı ile Neslihan Tonbul’un uluslararası finans ve aile şirketleri yönetimi deneyimi, Yıldız Holding’in farklı coğrafyalarda ve sektörlerde sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak şekilde konumlandırıldı.

Dr. R. Erdem Erkul hakkında:

Dr. R. Erdem Erkul, lisans düzeyinde işletme, yüksek lisans düzeyinde Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri eğitimi aldı; doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yönetim Bilimi ve e-Devlet alanında tamamladı. Akademik çalışmalarında University of Massachusetts bünyesindeki National Center for Digital Government’da doktora araştırmacısı olarak yer aldı; Harvard Kennedy School’da kamu politikaları, inovasyon ve girişimcilik eğitimleri aldı ve London School of Economics’te Technological Disruption programını tamamladı.

Profesyonel yaşamında Microsoft Türkiye ve Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde üst düzey görevler üstlenen Erkul, 2014-2018 yılları arasında Samsung Electronics Türkiye’de Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü ve şirket sözcüsü olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca teknoloji yatırımları, dijital dönüşüm, inovasyon ve kamu-özel sektör iş birlikleri üzerinde çalıştı. 2021 yılında yapay zekâ ve yeni nesil teknolojiler alanında faaliyet gösteren Cerebrum Tech’i kurdu ve şu anda şirketin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Erkul ayrıca Yataş Grup’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu üyesi; Türkiye Bilişim Vakfı’nda yönetim görevleri bulunan bir isim. Forbes Technology Council üyeliği de bulunan Erkul, Mayıs 2024'ten beri Kore Cumhuriyeti’nin Sivas Fahri Konsolosu olarak görev yapıyor ve DIGITALEUROPE bünyesinde Türkiye’nin teknoloji ekosistemini temsil ediyor.

Neslihan Tonbul hakkında:

Neslihan Tonbul, Rutgers Üniversitesinden Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında en yüksek dereceyle mezun oldu; yüksek lisansını The Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma Ekonomisi alanlarında tamamladı. 1983-2008 yılları arasında The Irving Trust Company, The Bank of New York ve BNY Mellon gibi uluslararası finans kuruluşlarında New York ve İstanbul merkezli üst düzey yöneticilikler yaptı; son olarak Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’ni kapsayan Bölge Müdürü olarak görev aldı.

2008 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen holding ve kurumlarında yönetim kurulu üyelikleri üstlenen Tonbul, kurumsal yönetim ve finans alanlarındaki çalışmalarıyla biliniyor. Yeni Zelanda Kalkınma Ajansı (NZTE)’ye danışmanlık yaptı; Harvard Business School eğitimleri aldı ve Boston merkezli CFEG ile aile şirketleri yönetimi konusunda uzmanlaştı.

Tonbul, 2017’den bu yana Koç Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak aile şirketleri yönetimi, etki yatırımcılığı ve sürdürülebilirlik konularında ders veriyor. Ayrıca EBRD kapsamında kadın girişimcilere mentorluk yapıyor ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği aracılığıyla genç kadınları şirket yönetim kurullarına hazırlanma süreçlerinde destekliyor.

Her iki ismin de Yönetim Kurulu’na katılması, Yıldız Holding’in hem teknolojik yetkinliklerini hem de kurumsal yönetişim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

DR. R. ERDEM ERKUL