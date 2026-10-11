Yönetmen Halit Refiğ eserleriyle anıldı: Zincirlikuyu'da 17'nci yıl töreni

Halit Refiğ anma töreni:

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen Halit Refiğ, vefatının 17'nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Tören, Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirildi ve merhum için dualar okundu.

Törenin geçtiği anlar:

Anma töreninde katılımcılar mezar başında bir araya gelerek dualar etti. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Refiğ'in sinemaya katkıları ve anısı yad edildi. Törende konuşmaların ve duaların ardından katılımcılar mezarı ziyaret ederek saygı gösterdi.

Gülper Refiğ'in anısı:

Merhumun eşi Gülper Refiğ, eşinin eserleriyle yaşamaya devam ettiğini vurgulayarak duygularını paylaştı. Refiğ, eşinin kalben kendisiyle birlikte olduğunu belirterek eserlerinin sürmesinin onu da yaşattığını ifade etti ve şu sözlere yer verdi:

Burada naçiz vücut, bedeni burada, kalben burada. Benimle beraber yaşıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, ölümsüzlük diye bir şeyler var, biliyorsunuz. Eserleriniz yaşıyorsa onlarla beraber siz de yaşıyorsunuz. Benim eşim hayatında böyle pek fazla bir ikbal görmedi, öyle bir beklentisi de yoktu zaten. ‘Aman ben zengin olayım’ diye. Biz bazı zamanlarda yoksul hayat yaşadık, çünkü çok varlıklı sanayici bir ailesinin oğlu, Boğaz’da yalıları var, Ada’da konakları var, hepsini reddederek işe başlamış. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Çok onuruna düşkün bir insandı. Ben zorluk çekiyordum aslında, kiramızı ödeyemeyecek hale geliyoruz bazen, fakat benim eşim, karnını peynir ekmekle doyurduğu takdirde ve ülkesinde kötü bir şeyler olmadığı zaman, Oğuz Atay, Metin Erksan, Adnan Saygun, Kemal Tahir için bu ülkenin kıymetli insanları için iyi şeyler olduğu zaman keyfine diyecek yok. Her zaman çok mutluydu, çünkü o nefsini ve beni aşmış insanlardandı. Onu kaybettikten seneler sonra ben de onun gibi oldum

Anma töreni, Refiğ'in sinema mirasının ve kişisel değerlerinin hatırlanmasına vesile oldu; katılımcılar onun eserlerine ve yaşamına saygılarını sundu.

YÖNETMEN HALİT REFİĞ, VEFATININ 17'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI