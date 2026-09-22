Yöresel fuarda usulsüz ürünlere el konuldu: sucuk ve peynir imha edilecek

Malatya'da gıda denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi otoparkında 22 Eylül'de açılan yöresel ürünler fuarında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını riske atan ürünlere el konuldu. Denetimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

El konulan ürünler ve işlem:

Denetim sonucu, 'dana sucuk' ibaresiyle satılan ancak ısıl işlem görmüş piliç sucuktan oluşan 230 kilogram ürün tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 150 kilogram eritme peyniri imha edilmek üzere Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na gönderildi. Bunların yanı sıra halk sağlığını tehlikeye atabilecek şekilde paketlenip zeytinyağı adıyla satışa sunulan yaklaşık 600 litre karışım yağ, 285 kilogram etiketsiz salça ile 86 litre nar ekşisi, kızılcık özü ve yaban mersini adıyla satışa sunulan çeşitli şüpheli soslar yediemin altına alındı ve satışları engellendi.

Denetimin kapsamı ve amaç:

Açıklamada denetimlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Denetimler sırasında firmaların diğer illerdeki kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari ve teknik hijyen şartlarına uygunluğu kontrol edildi. İşletme sahipleri ve fuarı ziyaret eden vatandaşlara güvenilir gıda konusunda bilgilendirme yapıldı.

Valilik açıklamasında, gıda güvenliği çalışmalarının halk sağlığının korunması amacıyla aralıksız devam edeceği vurgulandı. El konulan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilerek imha edilme süreci ile ilgili işlemler Kanun hükümlerine göre yürütülecek.

MALATYA'DA GIDA DENETİMİ: 230 KİLO SUCUK VE 150 KİLO PEYNİR İMHA EDİLECEK