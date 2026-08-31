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Yorulmadım diyen hekimten topluma sesleniş

Dr. M. Emin Dinççağ, 27. kitabı 'Yorulmadım' ile toplumsal sorumluluk, dayanışma ve sevgi çağrısı yaparak sivil toplumun önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yorulmadım diyen hekimten topluma sesleniş

Dr. M. Emin Dinççağ'ın 27. kitabı 'Yorulmadım' yayımlandı

Samsun'da 'en çok kitap yazan doktor' olarak tanınan Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, 27. kitabı 'Yorulmadım'ı okuyucularla buluşturdu. Yeni eserinde Dinççağ, bireysel davranışların ötesinde toplumsal sorumluluk, dayanışma ve sevgi temelinde bir yaşam anlayışını savunuyor.

Toplumsal sorumluluk ve sivil toplum önemi:

Kitap boyunca Dinççağ, toplumun ortak refahı için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguluyor. Sağlıkçı kimliği ile topluma katkı sunmanın yollarını tartışan yazar, sivil toplum kuruluşlarının işlevine özel bir önem atfediyor. Dinççağ, 'Sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Vatandaşın taleplerini, isteklerini, ihtiyaçlarını yönetime duyuran, bu konuda kamuoyu oluşturarak gündeme getiren kurumlara elbette çok ihtiyaç var' sözleriyle bu vurguya netlik kazandırıyor.

Okuyuculara yaptığı çağrıda ise dayanışma, empati ve karşılıklı destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dinççağ, toplumun daha sağlıklı ve mutlu olmasının ancak ortak çaba ve sorumluluk paylaşımıyla mümkün olacağını savunuyor.

Yazarlık, yaşam felsefesi ve bireysel katkı:

Yirmi yedi kitabı geride bırakan Dinççağ, eserini yaşam felsefesinin bir yansıması olarak tanımlıyor. 'Allah izin verirse daha çok kitap çıkarmak, düşüncelerimi insanlarla paylaşmak, topluma bu alanda katkı vermek, bir şeyler yapmak istiyorum. Bu benim yaşam felsefem' açıklamasıyla yazarlığın kendisi için ne anlama geldiğini özetliyor. Kimi şiir yazar, kimi yardım derneği kurar, kimi çocuk okutur diyerek herkesin yetenekleri doğrultusunda katkı koymasını teşvik ediyor.

Dinççağ, geleneksel değerlerdeki aşınmaya dikkat çekerek sevgi, sanat ve kültüre daha fazla önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Kendi çabasını da açıkça ifade eden yazar, 'Benim de elimden gelen bu' diyerek eserlerinin insanlığa fayda sağlamasını amaçladığını belirtiyor.

Kitabın sonunda yer alan çağrısında Dinççağ, tüm okuyucuları ortak çalışmaya davet ediyor: 'Herkesi de çaba göstermeye çağırıyorum, bu kitap bunun için. Dileğim, daha güzel, daha mutlu ve çok daha huzurlu bir gelecek için elbirliği ile çabalamamız.' Yazarlığının son hedefi ise kalıcı ve güzel eserler bırakmak: 'Nasıl bir iğde ağacı etrafına güzel koku yayarsa, ben de bir iğde ağacı olmak istiyorum.' iletisi bunu özetliyor.

Dr. M. Emin Dinççağ'ın yeni kitabı, sağlıkçı kimliği ile entelektüel birikimini toplumsal duyarlılık temasıyla birleştiren bir çağrı metni niteliğinde. Eser, bireysel sorumluluk ve kolektif çabanın önemine dikkat çekerek okuru harekete geçmeye davet ediyor.

SAMSUN’DA &quot;EN ÇOK KİTAP YAZAN DOKTOR&quot; OLARAK BİLİNEN HALK SAĞLIĞI VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M....

SAMSUN’DA "EN ÇOK KİTAP YAZAN DOKTOR" OLARAK BİLİNEN HALK SAĞLIĞI VE İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M. EMİN DİNÇÇAĞ, 27. KİTABI "YORULMADIM" OKUYUCULARLA BULUŞTURDU. DİNÇÇAĞ, KİTABINDA TOPLUMSAL SORUMLULUK, DAYANIŞMA, SEVGİ, İNSANLIK DEĞERLERİ VE DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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