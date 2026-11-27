Yozgat hizmet filolarını 15 yeni araçla güçlendirdi

Kent meydanında düzenlenen programda, Yozgat Belediyesi'nin farklı birimlerinde kullanılmak üzere alınan araçlar tanıtıldı. Belediye yetkilileri, yeni araçların özellikle temizlik, cenaze nakli, itfaiye ve zabıta hizmetlerinde hizmet kapasitesini ve etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni araçların kapsamı:

Belediye Başkanı Arslan, son 3-4 aylık dönemde filoya katılan 15 yeni araç hakkında bilgi verdi. Başkan Arslan programda şunları söyledi: "Temizlik araçları var. Yozgat’ta ilk defa alınan araçlardır. Cadde ve alanlardaki temizlik işini çok daha kolay yapacağız. Onlarca işçiyle yapacağımız işi bir araçla birkaç saat içerisinde yapma durumumuz olacak."

Arslan ayrıca cenaze hizmetlerine ilişkin olarak, "İki tane cenaze aracı alındı. Şu anda Yozgat’ın kullanmış olduğu cenaze araçları 11 sene önce benim aldığım araçlardı. 11 sene sonra filomuza iki tane sıfır araç katmak yine bize nasip oldu. Türkiye’nin her tarafına insanların zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Hakkari’den Edirne’ye kadar Türkiye’nin her tarafına cenazeleri ücretsiz olarak naklediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut filo ve diğer yatırımlar:

Başkan Arslan, mevcut araçların ekonomik ömrünü doldurduğunu ancak bunların şehir içinde kısa mesafelerde kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca belediyenin hizmet çeşitliliğini desteklemek amacıyla 4 tane midibüs tarzı aracın bulunduğunu ve bu araçların spor kulüpleri, cenaze, nişan, düğün sahipleri ve okul gezileri gibi sosyal ihtiyaçlarda kullanıldığını açıkladı.

İtfaiye teşkilatına yeni bir araç eklendiğini, zabıtanın daha hızlı ve rahat hareket edebilmesi için ATV alındığını söyleyen Arslan, filonun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaklaşık 15 civarında yeni aracın sisteme dâhil edildiğini belirtti. "Ekskavatörü de Belediyeler Birliği aracılığıyla aldık. Belediyeler Birliği’ne de teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde milletimize hizmet etme yolundan geri durmayacağız" sözleriyle programı sonlandırdı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN, BELEDİYEYE ALINAN YENİ ARAÇLARI TANITTI.