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Yozgat’ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürme hedefi

Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Yozgat’ın ulaşım ve üretim avantajını yatırıma çevirip gençlere kentte istihdam sunacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yozgat’ın imkanlarını yatırıma ve istihdama dönüştürme hedefi

Yozgat’ın konumu ve stratejik hedefleri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yozgat’ta düzenlenen toplantıda kentin Anadolu’daki merkezi konumunun yatırım ve üretim için taşıdığı önemi vurguladı. Bakan, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Yozgat’ın ulaşım altyapısı ve stratejik avantajlarının ekonomiye kazandırılmasının öncelik olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, yerel genç nüfusun kendi memleketinde eğitim, istihdam ve aile kurma imkanlarına kavuşmasının hedeflendiğini belirterek, bunun yolunun özel sektörün güçlenmesi, yeni yatırımlar ve nitelikli iş alanlarının çoğaltılmasından geçtiğini ifade etti.

İstihdam verileri ve uygulanan programlar:

Işıkhan, kentte son yıllarda kaydedilen somut istihdam verilerini paylaştı. Buna göre İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında Yozgat’ta 831 kişi işe yerleştirilirken, 2025 yılında bu sayı 6 bin 41e yükseldi. 2002’den 2026 Ağustos ayına kadar toplam 80 bin 929 vatandaşın işe yerleştirildiği açıklandı.

Ayrıca, aktif işgücü programlarından yararlananların sayısının 31 bin 293 olduğu bildirildi. TYP ve İşgücü Uyum Programları kapsamında 2023'ten bu yana Yozgat’a aktarılan kaynak 2 milyar 645 milyon lira seviyesine ulaştı. Öte yandan 2002-2026 Temmuz dönemi içinde kentte 31 bin 71 işyerinin istihdam teşviklerinden faydalandığı; sağlanan teşvik tutarının ise 2,1 milyar lirayi aştığı belirtildi.

Orta vadeli hedefler ve huzurun rolü:

Bakan, Orta Vadeli Program hedeflerine de değinerek 2027-2029 döneminde ülke genelinde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının ve işsizlik oranının 2029'da yüzde 7,6'ya indirilmesinin amaçlandığını hatırlattı. Kalkınmanın sürdürülebilirliği için huzur ortamının vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Işıkhan, terörün ortadan kalkmasının yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Vedat Işıkhan toplantıda ayrıca, Yozgatlı gençlerin başka şehirlere göç etmek zorunda kalmaması için çalışmaların süreceğini belirtti ve yerel imkanların yatırıma dönüştürülmesine yönelik adımlar atılacağını ifade etti.

Yozgat özelinde ortaya konan bu hedeflerin hayata geçirilmesi, hem kent ekonomisinin hem de bölgesel istihdamın güçlenmesine doğrudan katkı sağlayacak. Bakanlığın açıkladığı veriler, planlanan yatırımlar ve teşvik mekanizmalarının etkisinin izlenmesi önümüzdeki dönemde önem kazanacak.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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