Yozgat'ta 1.120 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonun ayrıntıları
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alması üzerine operasyon başlattı. Sarıkaya ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda önemli miktarda madde bulundu.
operasyonun gelişimi:
Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ü.'nün aracında yapılan aramalarda 1.120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen haplar kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alındı.
adli süreç:
Şüpheli Ö.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik kararıyla tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.
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