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Yozgat'ta 1.120 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Yozgat Emniyet ekipleri, Kayseri'den kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Sarıkaya'da durdurdukları araçta 1.120 sentetik ecza hap ele geçirip şüpheli Ö.Ü.'yü tutukladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat'ta 1.120 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'den Yozgat'a uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alması üzerine operasyon başlattı. Sarıkaya ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramalarda önemli miktarda madde bulundu.

operasyonun gelişimi:

Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ü.'nün aracında yapılan aramalarda 1.120 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen haplar kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alındı.

adli süreç:

Şüpheli Ö.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik kararıyla tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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