Yozgat'ta anız ateşi 15 hektar otluk ve 12 hektar ormanlık alanı yaktı, zanlı tutuklandı

Yozgat merkezde anız ateşi sonrası tutuklama

Edinilen bilgiye göre Yozgat merkeze bağlı Aktaş köyünde ikamet eden K.A. isimli şahıs tarlasında anız ateşi yaktı. Yangının yayılması sonucu geniş bir alan zarar gördü.

yangının büyüklüğü ve müdahale:

Yangının yayılmasıyla 15 hektar otluk alan ile 12 hektar ormanlık alan yanarak tahrip oldu. Söndürme çalışmalarına itfaiye, belediye, Orman İşletme ve İl Özel İdaresi ekipleri katıldı ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

hukuki süreç ve sonuç:

Yangına sebebiyet veren K.A. hakkında adli makamlarca orman kanununa muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma (kasten yangın çıkarma) suçlarından işlem yapılmış ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

YOZGAT'TA YAKTIĞI ANIZ ATEŞİYLE YANGINA NEDEN OLAN ŞAHIS ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.