Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yozgat'ta anız ateşi 15 hektar otluk ve 12 hektar ormanlık alanı yaktı, zanlı tutuklandı

Yozgat Aktaş köyünde tarlada yakılan anız ateşi yayılarak 15 hektar otluk ve 12 hektar ormanlık alanın yanmasına yol açtı; zanlı K.A. tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:13

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 17:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta anız ateşi 15 hektar otluk ve 12 hektar ormanlık alanı yaktı, zanlı tutuklandı

Yozgat merkezde anız ateşi sonrası tutuklama

Edinilen bilgiye göre Yozgat merkeze bağlı Aktaş köyünde ikamet eden K.A. isimli şahıs tarlasında anız ateşi yaktı. Yangının yayılması sonucu geniş bir alan zarar gördü.

yangının büyüklüğü ve müdahale:

Yangının yayılmasıyla 15 hektar otluk alan ile 12 hektar ormanlık alan yanarak tahrip oldu. Söndürme çalışmalarına itfaiye, belediye, Orman İşletme ve İl Özel İdaresi ekipleri katıldı ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

hukuki süreç ve sonuç:

Yangına sebebiyet veren K.A. hakkında adli makamlarca orman kanununa muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma (kasten yangın çıkarma) suçlarından işlem yapılmış ve şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

YOZGAT&#039;TA YAKTIĞI ANIZ ATEŞİYLE YANGINA NEDEN OLAN ŞAHIS ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

YOZGAT'TA YAKTIĞI ANIZ ATEŞİYLE YANGINA NEDEN OLAN ŞAHIS ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütüphane kafede okunan kitap çantaya girdi, işletmeci tepki gösterdi
images

Gece yarısı bahçede fark eden baba oğlunu ağaçta asılı halde buldu
images

Gaziantep'te Gece Gündüz restoranında sabah çıkan yangın büyük oranda kontrol al...
images

Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sokakta kirli araçları sahibine haber vermeden ücretsiz yıkayan mobil oto yıkamacı

Diyarbakır OSB başkanı Fidan'dan sanayiciye acil kredi çağrısı

Göz muayenesi vücudun erken hastalık sinyallerini ortaya çıkarabilir

Şehir merkezinde tırpanla yaşam: hayvanlarının kışlık yeminı kent otlarından sağlıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı