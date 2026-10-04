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Yozgat'ta Evcil Köy 60 dönümlük alanda sokak hayvanlarına yeni yaşam sunuyor

Yozgat Belediyesi'nin 60 dönümlük Evcil Köy'ü, 836 köpek ve 32 kediyle 4 Ekim'de farkındalık merkezi oldu; barınma, tedavi ve toplumsal bilinç hedefleniyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ta Evcil Köy 60 dönümlük alanda sokak hayvanlarına yeni yaşam sunuyor

Evcil Köy, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık merkezi olarak açıldı:

Yozgat Belediyesi tarafından sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Evcil Köy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nde farkındalık merkezine dönüştü. Tesis, hayvanların beslenme, tedavi ve barınma gereksinimlerini güvenli bir ortamda karşılamayı amaçlıyor.

Evcil Köy bünyesinde yürütülen çalışmalarla hem hayvanların yaşam kalitesi artırılıyor hem de toplumda hayvan haklarına ilişkin bilincin güçlendirilmesi hedefleniyor. Tesis zaman zaman ziyaretçilere açılarak insanların hayvanlarla bağını koparmamasına da olanak tanıyor.

Tesisin ölçeği ve düzenlenişi:

Proje kapsamında hayvanlar, cinsine, ırkına, büyüklüğüne ve davranış özelliklerine göre sınıflandırılarak yerleştirildiği yaklaşık 60 dönümlük doğal yaşam alanında tutuluyor. Evcil Köy şu an 836 köpek ve 32 kediye ev sahipliği yapıyor. Belediye yönetimi, daha önce sağlıksız koşullarda işleyen barınak modelinden farklı olarak hayvanların doğal ihtiyaçlarına uygun düzenlemelere öncelik verdiğini vurguluyor.

Başkan Kazım Arslan, projenin idari yapılanmasından da söz ederek kedi oteli, mama üretim tesisi ve inşası tamamlanan hayvan hastanesinin tesisin öne çıkan bölümleri olduğunu belirtti. Hayvan hastanesinin iç donanımının kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

Toplumsal etki, ziyaretler ve sahiplenme süreçleri:

Evcil Köy, yalnızca bir barınak değil aynı zamanda eğitim ve ziyaret alanı işlevi de görüyor. Okullar, dernekler ve vakıflar düzenledikleri programlarla çocukları ve gençleri tesise getiriyor; böylece yeni kuşakların hayvanlarla ilişkisi canlı tutuluyor. Belediye yetkilileri, zaman zaman yapılan ziyaretlerin hem hayvanların sosyalleşmesine hem de sahiplenme taleplerinin artmasına katkı sağladığını aktarıyor.

Projeyle ilgili değerlendirmesinde Başkan Arslan, Evcil Köy'ün Türkiye'ye örnek olabilecek bir uygulama haline geldiğini ifade etti. Belediye, bu modelin sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirirken toplumda merhamet ve sorumluluk bilincini güçlendirmesini hedefliyor.

Sonuç olarak Evcil Köy, barınma ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla entegre bir yaklaşım sergiliyor. Tesisin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla beraber felaket anları ve sokak yaşamı tartışmalarına alternatif bir model sunulması amaçlanıyor.

EVCİL KÖY TESİSİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ&#039;NDE FARKINDALIK MERKEZİNE...

EVCİL KÖY TESİSİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NDE FARKINDALIK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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