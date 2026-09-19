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Yozgat’ta gaziler için birlik ve minnet günü

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anıldı; Vali Mehmet Ali Özkan gazilerle buluştu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yozgat’ta gaziler için birlik ve minnet günü

Yozgat’ta gaziler için birlik ve minnet günü

Yozgat’ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen resmi tören ve etkinliklerle anıldı. Anma programı, şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törenin ayrıntıları:

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Devamında katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda daha sonra günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Vali ve protokolün buluşması:

Törenin ardından etkinlik, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen şehit ve gazi aileleriyle buluşma programıyla sürdü. Vali Özkan, vatan savunması uğrunda canlarını siper eden kahramanlarla bir araya gelerek gaziler ve şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi ve taleplerini dinledi.

Programda ayrıca il protokolü, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımı dikkat çekti. Etkinlik, gazilere ve şehit ailelerine duyulan saygı ve minnet duygusunun vurgulanmasıyla tamamlandı.

YOZGAT’TA, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E ‘GAZİLİK’ UNVANI İLE ‘MAREŞALLİK’...

YOZGAT’TA, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E ‘GAZİLİK’ UNVANI İLE ‘MAREŞALLİK’ RÜTBESİNİN VERİLİŞİNİN YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN RESMİ TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE İDRAK EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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