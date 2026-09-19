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Yozgat'ta hatlar netleşiyor: yeni yol çizgi aracı filoya katıldı

Yozgat Belediyesi, öz kaynakla 7 milyon 300 bin TL'ye alınan modern yol çizgi aracıyla cadde ve sokaklardaki şerit çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ta hatlar netleşiyor: yeni yol çizgi aracı filoya katıldı

Yozgat belediyesi makine parkını güçlendirdi

Yozgat Belediyesi, kentte büyüyen ve gelişen ulaşım altyapısının ihtiyaçlarını karşılamak üzere araç filosuna yeni bir yol çizgi aracı ekledi. Temin edilen araç belediyenin öz kaynaklarına katıldı ve cadde ile sokaklardaki şerit ve yol çizgisi çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Araçla hedeflenen iyileştirmeler:

Modern yol çizgi aracı, özellikle yeni açılan caddeler ve sokaklardaki işlerin zamanında tamamlanmasına olanak vererek saha çalışmalarında verim artışı sağlamayı amaçlıyor. Belediyenin daha önce bu ihtiyacı zaman zaman kiralama veya diğer kurumlardan destek alarak karşıladığı bildirildi.

Başkan Arslan'ın değerlendirmesi:

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan aracın belediye için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: Bugün Yozgat Belediye’mizin makine parkına bir güzel araç daha ilave ettik. Yol çizgi aracı belediyemizin önemli bir ihtiyacıydı. Tabii şehirler büyüyor, gelişiyor. Bu noktada da yeni açılan caddelerle sokaklarla birlikte ciddi bir ihtiyaç oluşturuyor. Bugüne kadar bunu yapmakta zorlanıyorduk. Belediyemizde böyle bir araç yoktu. Zaman zaman kiralamak durumunda kalıyorduk. Zaman zaman diğer kurumlardan istiyorduk. Şimdi son derece modern boyama aracını yol çizgi aracını belediyemize 7 milyon 300 bin lira maliyetle kazandırdık. Yozgat’ımıza güzel hizmetleri olacağına inanıyorum. Güzel hizmetlerimizde işlerimizi kolaylaştıracak bir araç. Yozgat’ımıza hayırlı olsun.

YOZGAT BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU YENİ BİR YOL ÇİZGİ ARACIYLA GÜÇLENDİRDİ. -

YOZGAT BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU YENİ BİR YOL ÇİZGİ ARACIYLA GÜÇLENDİRDİ. -

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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