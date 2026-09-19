Yozgat'ta iki saatlik sağanak Kuzayca'yı vurdu: evler, bahçeler ve tarım zarar gördü

Olayın gelişimi:

Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yağış, akşam saatlerinde yoğunlaşarak kısa sürede sele dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli sağanak, köy içinde yolların ve kaldırımların zarar görmesine, bahçe duvarlarının yıkılmasına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

Camide ve tarım alanlarında oluşan zarar:

Sel suları köyün merkez camisinin alt katını da etkiledi; caminin morgu ve bayanlar Kur’an kursu bulunan bölümlere su doldu. Vatandaşlar biriken suyu tahliye etmek için çalışırken, geride kalan çamur ve balçığın temizlenmesi için yetkililerden destek talep ediliyor. Yalçın Dursun, "Bize bir yardım lazım. Bize bir destek lazım. Burayı temizleyebilmemiz için buranın suyunu siz çektirir, atarız ama ondan sonra çamuru, milek içindeki eşyalar berbat oldu, nasıl olacak? Yani görevlilerin, yetkililerin lütfen buraya ilgilenmeleri, bakmaları, bir gelip bakmaları lazım." diyerek acil müdahale çağrısında bulundu.

Tarım arazileri ve ekipmanlar sel sularının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Mehmet Karaca, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Kuzayca köyü vatandaşlarındanım. İki saatlik yağan yağmurla meydana gelen doğal afet bizim bütün ekipmanlarımızı, evimizi, bahçe duvarlarımızı tamamen yerle bir etti. Mevcut yaşam alanlarımızı sel bastı. Mağduruz."

Ulaşım ve altyapı hasarı:

Sel sonrası köy yollarında da ciddi hasar oluştu. Seyir halinde olan bir beton mikseri, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kaldırım taşlarının yerinden sökülmesi ve arazi yollarının kullanılamaz hale gelmesi, hem ulaşımı aksattı hem de yardım çalışmalarını zorlaştırdı.

Köy sakinleri, evlerin temizliğini kendi imkanlarıyla yapabileceklerini belirtirken, caminin ve ortak alanların temizlenmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılması için yetkililerden müdahale bekliyor. Bir köy sakini, "Evlerimizi iyi kötü kendimiz temizleriz ama camiye devletin el atmasını istiyoruz" diyerek önceliğin ortak kullanım alanlarına verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden talep edilen destek; sel sularının tahliyesi, çamur ve molozun uzaklaştırılması, hasar tespitinin yapılarak köylülerin yaşam alanları ve tarım üretiminin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi yönünde odaklanıyor.

YOZGAT’IN ŞEFAATLİ İLÇESİNE BAĞLI KUZAYCA KÖYÜNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ.