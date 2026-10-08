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Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki operasyonunda 3 bin 500 makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün ve makineler ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda geniş çaplı ele geçirme

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün mamullerinin satışına yönelik düzenledikleri operasyonda önemli miktarda materyal ele geçirdi. Operasyon, belirlenen adreste yapılan aramalar neticesinde gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ile bir tütün harmanlama makinesi bulundu. Ele geçirilen ürünler, işaretli ve ambalajlanmış ya da sarıma hazırlığı aşamasında materyaller şeklindeydi.

şüpheli ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ.-

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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