Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

Yozgat'ta kaçak tütün operasyonunda geniş çaplı ele geçirme

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün mamullerinin satışına yönelik düzenledikleri operasyonda önemli miktarda materyal ele geçirdi. Operasyon, belirlenen adreste yapılan aramalar neticesinde gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda 3 bin 500 adet makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ile bir tütün harmanlama makinesi bulundu. Ele geçirilen ürünler, işaretli ve ambalajlanmış ya da sarıma hazırlığı aşamasında materyaller şeklindeydi.

şüpheli ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında şüpheli Y.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ele geçirilen malzemeler delil olarak muhafaza altına alındı.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ.-