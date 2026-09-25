Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin makaron ve etil alkol ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve Yerköy ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

operasyonun kapsamı:

Yapılan çalışmada polis, şüpheli adres ve araçlarda arama yaptı. Operasyon sonucunda üç kişi yakalandı; şüpheliler Ş.B., Ö.F., Y.B. olarak kaydedildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, bir sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Bulunan ürünler delil olarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç işletildi; konu ile ilgili olarak yetkili birimlerce gerekli yasal işlemler başlatıldı.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA MAKARON VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-