Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin makaron ve etil alkol ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve Yerköy ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
operasyonun kapsamı:
Yapılan çalışmada polis, şüpheli adres ve araçlarda arama yaptı. Operasyon sonucunda üç kişi yakalandı; şüpheliler Ş.B., Ö.F., Y.B. olarak kaydedildi.
ele geçirilenler:
Aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, bir sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Bulunan ürünler delil olarak muhafaza altına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç işletildi; konu ile ilgili olarak yetkili birimlerce gerekli yasal işlemler başlatıldı.
YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA MAKARON VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-
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