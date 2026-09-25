Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8600 +0,34%
Bist 12.895,72 +0,06%
Altın Gram 6.788,67 +0,34%
EUR/USD 1,1405 +0,22%
Brent Petrol 98,81 -1,41%
--°

Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin makaron ve etil alkol ele geçirildi

Yozgat ve Yerköy'de düzenlenen operasyonda 5 bin doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi; üç kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin makaron ve etil alkol ele geçirildi

Yozgat'ta kaçakçılık operasyonunda 5 bin makaron ve etil alkol ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve Yerköy ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

operasyonun kapsamı:

Yapılan çalışmada polis, şüpheli adres ve araçlarda arama yaptı. Operasyon sonucunda üç kişi yakalandı; şüpheliler Ş.B., Ö.F., Y.B. olarak kaydedildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, bir sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Bulunan ürünler delil olarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari süreç işletildi; konu ile ilgili olarak yetkili birimlerce gerekli yasal işlemler başlatıldı.

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA MAKARON VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-

YOZGAT’TA DÜZENLENEN OPERASYONDA MAKARON VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.-

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: bin 12 hap ve 1 kilo esr...
images

Denetimlerde öncelik öğrenci güvenliği: Muş'ta okul servislerinde belge ve tekni...
images

Eskişehir'de denetimde alkol sınırını geçen sürücü otomobilini cadde ortasında b...
images

Kırıkkale'de takip sonucu aracında yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönde...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de denetimde alkol sınırını geçen sürücü otomobilini cadde ortasında bırakarak kaçtı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Boğaçayı tartışmasında yeni bakış: sazlıklar kirlilik değil ekosistemin koruyucusu

Gebze'de saniyelerle yarış başlıyor: otomatik defibrilatörler kentte yaygınlaşıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı