Yozgat'ta uyarıları hiçe sayan sürücüye 380 bin lira ceza

Yozgat'ta 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ölçüm reddi ve diğer ihlallerden 380 bin TL ceza 5 yıl 2 ay ehliyete el konuldu.