Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

operasyonun detayları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürüttü. Tespit edilen şüpheliler M.B. ve S.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

ele geçirilen materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 pipet, paketleme malzemesi ve eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

hukuki süreç:

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.