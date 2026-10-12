Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

operasyonun detayları:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürüttü. Tespit edilen şüpheliler M.B. ve S.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
ele geçirilen materyaller:
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 pipet, paketleme malzemesi ve eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.
hukuki süreç:
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.
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