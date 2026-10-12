Dolar 49,3571 0,00%
Euro 55,1535 +0,18%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,19 +0,02%
EUR/USD 1,1176 +0,13%
Brent Petrol 105,48 -1,10%
--°

Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonda M.B. ve S.Y.'nin adreslerinde uyuşturucu, paketleme malzemesi ve eldivene gizlenmiş 4.600 TL ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

operasyonun detayları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürüttü. Tespit edilen şüpheliler M.B. ve S.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

ele geçirilen materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 pipet, paketleme malzemesi ve eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

hukuki süreç:

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Besni'de şiddetli yağış yolları çökertti, itfaiye ekipleri sahada
images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası