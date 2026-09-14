Yozgat'ta yeni dönem başladı: 63 bin 82 öğrenci sınıflarda

yeni dönem ve genel tablo:

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü il genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle başladı. Yeni dönemde Yozgat genelinde hizmet veren 451 eğitim kurumu'nda toplam 63.082 öğrenci ders başı yaptı.

okul türlerine göre dağılım:

İl genelinde okul öncesi eğitimde 38 anaokulu ve 199 anasınıfı olmak üzere toplam 237 birimde 4.730 öğrenci eğitim alacak. İlkokul düzeyinde 171 okulda 19.542 öğrenci, ortaokul düzeyinde 149 okulda 20.183 öğrenci ve lise düzeyinde 93 okulda 18.627 öğrenci yeni ders yılına adım attı.

insan kaynağı ve törenler:

Bu kapsamlı eğitim-öğretim maratonunda 734 yönetici, 4.937 öğretmen ve 1.355 personel olmak üzere toplam 7.026 kişi görev alıyor. Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle sürece katkı sağlayan tüm ekibe gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

Kutlama programı sabah 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Çelenk Sunma Töreni ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sürdü. Resmi törenden sonra saat 11.00'de Yavuz Selim İlkokulu bahçesindeki etkinlikler devam etti; burada İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ve bir veli temsilcisi konuşma yaptı, İstiklal Marşı'nın on kıtası ve günün anlamına uygun şiirler okundu, halk oyunları ile müzikli gösteriler sahnelendi.

Programın dikkat çeken anlarından biri, dördüncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek ve kalem takdim ettiği sembolik devir teslim töreniydi. İlk ders zilinin çalması ve protokolle gerçekleştirilen sınıf ziyaretlerinin ardından kutlama programı sona erdi.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE İL GENELİNDE HİZMET VEREN 451 EĞİTİM KURUMUNDA TOPLAM 63 BİN 82 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.