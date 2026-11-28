Yıldız Teknik Üniversitesi’nden yeni sertifikasyon altyapısı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından tanıtılan YTU Certification Hub ve GreenStars Yönetim Sistemi, standart geliştirme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini aynı çatı altında topluyor. Davutpaşa Kampüsü’ndeki Otağ-ı Hümayun’da düzenlenen lansmanda, modelin kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör tarafından uygulanabilirliği ve uluslararasılaşma hedefi paylaşıldı.

Modelin kapsamı ve dijital altyapı:

Merkez, kurumların mevcut durumunun belirlenmesiyle başlayan bir yol haritası çizecek. Uzman eğitimleri sonrasında kurumlar performans göstergelerini tanımlayacak ve dijital bir platform üzerinden verilerini takip edecek. Değerlendirme süreçleri hem ISO yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001) hem de GreenStars kriterlerine göre yürütülecek.

Dijital altyapı, denetim kanıtlarının güvenli arşivlenmesini, uzaktan ve hibrit değerlendirmeleri ile uzman onaylı raporlamayı destekleyecek. Ayrıca yapay zekâ, verilerdeki olağan dışı sonuçların tespitinde kullanılacak. Merkezin çalışma alanları arasında kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, bilgi ve gıda güvenliği ile karbon yönetimi bulunuyor.

GreenStars: çevresel, sosyal ve yönetişim göstergelerini birleştiren model:

YTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Varank tarafından tanıtılan GreenStars, kurumların enerji ve su kullanımı, kaynak verimliliği, atık ve emisyon yönetimi ile çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği, eşitlik, yetkinlikler ve kurumsal yönetişim gibi alanlarını ortak ölçütler altında topluyor. Model, bağımsız birimlerde yürütülen çalışmaları ortak hedeflere ve ölçülebilir göstergelere bağlayarak sürekliliği sağlamayı amaçlıyor.

Varank, değerlendirme kapsamının çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını kapsadığını; sorumlulukların açıkça tanımlanması, risk yönetimi, şeffaflık ve verilerin güvenilirliğinin ön planda olduğunu belirtti. GreenStars, kurumların mevcut uygulamalarını düzenli biçimde izleyebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

İlk sertifikalar, paydaşlar ve yaygınlaştırma hedefi:

Lansmanda ilk sertifikasyon süreçlerini tamamlayan kurumlara belgeleri takdim edildi; bu kurumlar arasında İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Yıldız Girişim, SEFİNE, YTÜ Yıldız Teknopark ve Halkbank yer aldı. Belgelendirme süreçleri devam eden kurumlar arasında Sarbak, İzmirgaz, Sakarya Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı temsilcileri de hazır bulundu.

Lansmana İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip gibi isimler ile belediye ve kamu temsilcileri katıldı.

Üniversitenin birikimi ve hedeflenen uluslararası etki:

Rektör Prof. Dr. Eyüp Debik program konuşmasında, YTÜ’nün sürdürülebilirlik çalışmalarının GreenStars’ın geliştirilmesinde belirleyici olduğunu ve üniversitenin UI GreenMetric sıralamasında 2020’den 2026’ya kadar yükseliş göstererek 244’üncü sıradan 45’inci sıraya çıktığını vurguladı. Debik, üniversitenin 2025 yılında şebeke suyu tüketimini bir önceki yıla göre %15 oranında azalttığını, yağmur ve drenaj sularını yeniden kullandıklarını ve enerji verimliliği ile güneş enerjisi uygulamalarını geliştirdiklerini paylaştı.

Debik, GreenStars ile üniversitelerin çalışmalarının puanlanarak belgelendirileceğini; modeli sektörler, üniversiteler ve belediyeler arasında yaygınlaştırdıktan sonra uluslararası ölçekte uygulanabilir hâle getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Marmara Üniversitesi ile yürütülen Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu çalışmasına dikkati çekti; bu programa yaklaşık 30 bin başvuru alındığını açıkladı.

YTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin ise merkezin akademik know‑how’ı kuruluşların standart geliştirme ve belgelendirme ihtiyaçlarıyla buluşturacağını belirtti. Pişkin, GreenStars’ın YTÜ tarafından geliştirilen ikinci standart olduğunu ve üniversitenin COVID‑19 döneminde İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle yürüttüğü ilk standart geliştirme çalışmasına atıfta bulundu.

YTÜ yetkilileri, YTU Certification Hub’ın uluslararası baş denetçiler ve ilgili akreditasyon kuruluşlarının onayına dayanan bir belgelendirme altyapısı hedeflediğini; Türkiye’de geliştirilen standartları uluslararası alana taşıyarak bir "sertifikasyon ihracatı" potansiyeli yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Lansman, katılımcı temsilcilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

REKTÖR PROF. DR. EYÜP DEBİK (SOLDA), TUZLA ORGANİZE SANAYİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BİLAL HANCI (SAĞDA)